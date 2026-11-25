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Economia EUA propõe novas tarifas a parceiros comerciais, inclusive o Brasil Governo americano acusa 14 nações de fomentar suas próprias indústrias, o que para os americanos seria ilegal

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (25), propostas de tarifas aduaneiras dos Estados Unidos contra 14 economias, às quais acusa de apoiar suas indústrias com subvenções que considera ilícitas.

Estas tarifas, que poderiam chegar a 20% no caso dos produtos procedentes da China, entrarão em vigor dentro de até um mês, período que permitirá ao público e às empresas apresentarem observações por escrito sobre as propostas.

"Hoje propomos uma série de tarifas seletivas para responder a esse problema de sobrerprodução", afirmou nesta quarta-feira o representante da Casa Branca para o Comércio (USTR), Jamieson Greer, em entrevista à CNBC.

As novas sobretaxas, que se somam aos pelo menos 10% anunciados no fim de julho e que afetam cerca de 60 países com o pretexto de combater o trabalho forçado, são apresentadas ao final de uma investigação iniciada em março passado por Greer.

As medidas propostas afetam a China e a UE, assim como a Índia, Bangladesh, Camboja, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, Suíça, Taiwan, Tailândia e Vietnã. O USTR não se pronunciou neste momento em relação ao México e à Noruega, também investigados.

O governo americano considera que o uso de subvenções por parte dos países afetados provoca uma sobreprodução industrial que acaba prejudicando as empresas americanas.

"Rejeitamos firmemente essa ideia", afirmou Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia. "Pelo contrário, a Europa é uma das regiões mais expostas ao excesso de produção", especialmente a chinesa, declarou.

Segundo a proposta apresentada pelo Escritório do USTR, as tarifas aplicadas não devem superar o nível dos acordos comerciais assinados com alguns parceiros, o que no fim só supõe um leve aumento adicional em relação às sobretaxas em vigor desde o final de julho.

"Asseguramos que nossa proposta de tarifas permita respeitar os acordos que assinamos e que já resolvem parte dos problemas detectados em relação à sobreprodução", afirmou Greer.

Uma vez que essas sobretaxas entrem em vigor, a alíquota aplicada aos produtos europeus ou japoneses passará para 15%, frente aos 10% vigentes até agora.

Novos tributos para o Brasil

Em outro anúncio, o Escritório do USTR também propôs tarifas aduaneiras adicionais aos produtos do Brasil, inclusive aviões, pela suposta falta de medidas de Brasília para abordar as preocupações comerciais de Washington.

A proposta de tarifas adicionais para o Brasil chega apenas um mês depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apoiado por Trump, partir para os Estados Unidos imediatamente após sua derrota.

A Casa Branca tenta restabelecer as tarifas anuladas em fevereiro pela Suprema Corte, com base em novas justificativas que considera juridicamente mais sólidas.

Assim como as sobretaxas sobre o trabalho forçado impostas no fim de julho, essas novas tarifas se amparam em uma lei federal de 1974 já utilizada para impor aquelas que incidem sobre determinados setores específicos de atividade, como o aço e o alumínio ou o setor automobilístico, que não foram questionadas pela decisão da mais alta corte.

No passado, os tribunais autorizaram em termos gerais as tarifas aplicadas no âmbito desta lei, que exige a abertura prévia de uma investigação por parte do USTR a fim de determinar se os fatos criticados geram efetivamente uma vantagem competitiva ilícita frente às empresas americanas.

Mas as sobretaxas destinadas a combater o trabalho forçado já estão sendo objeto de um recurso judicial, após uma ação apresentada no fim de julho por 25 estados americanos, quase todos governados por democratas, uma decisão que poderá trazer esclarecimentos sobre o futuro dessas novas tarifas.

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