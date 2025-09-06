Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FED

EUA: Pulte volta a acusar Lisa Cook de fraude e benefício pessoal com cargo no Fed

Diretora do Federal Reserve (Fed) também tem sido pressionada por Donald Trump

Reportar Erro
A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook  - Foto: Reprodução/X

O presidente do Conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, voltou a acusar de fraude a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook. Em publicação no X, neste sábado, 6, Pulte insinua que Cook se beneficiou pessoalmente ao  taparticipar de uma reunião do Federal Reserve Bank de Chicago, em outubro de 2020, poucos meses antes de contrair empréstimos bancários com juros considerados "abaixo do permitido".

Leia também

• Defesa de Trump pede que Justiça rejeite petição de Cook para seguir na diretoria do Fed

• Em carta, quase 600 economistas defendem Lisa Cook e o BC dos EUA

• William Pulte divulga vídeo que supostamente comprovaria fraude imobiliária de diretora do Fed

Nesta semana, Pulte acusou novamente Cook de fraude hipotecária, alegação que levou o presidente norte-americano, Donald Trump, a demitir a diretora no final de agosto - medida que ela rejeitou publicamente. A defesa de Trump pediu na última quinta-feira que a justiça americana rejeite a petição da diretoria para que ela continue no cargo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter