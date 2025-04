A- A+

Relações comerciais EUA: relatório cita tarifas desiguais por parte do Canadá mesmo com acordo USMCA O documento também cita as barreiras de acesso ao mercado impostas pelos conselhos provinciais canadenses

A Representação de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) divulgou nesta segunda-feira, 31, detalhes das barreiras comerciais enfrentadas pelo país, às vésperas do aguardado anúncio de tarifas recíprocas pelo presidente Donald Trump.



Em relação ao Canadá, que faz parte do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), o órgão constata que os Estados Unidos continuam preocupados com possíveis ações canadenses que limitariam ainda mais as exportações de laticínios, monitorando de perto qualquer reclassificação tarifária.





O documento também cita as barreiras de acesso ao mercado impostas pelos conselhos provinciais canadenses, que dificultam as exportações de vinho, cerveja e destilados americanos.



Sobre energia, "o Operador do Sistema Elétrico de Alberta (AESO) forneceu pontos de acesso separados e desiguais ao mercado de energia de Alberta para os produtores de energia de Montana e propôs taxas adicionais e outras restrições à energia importada", diz a USTR.



O documento ainda questiona as altas taxas para exportadores americanos de queijo, vegetais e serviços de audiovisual e streaming.

