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Economia EUA sancionam brasileiros e empresas por suposta ligação com o PCC Departamento do Tesouro inclui dois brasileiros, três empresas nacionais e uma companhia portuguesa em lista de sanções por apoio financeiro à facção criminosa

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira sanções contra dois cidadãos brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por supostos vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do Brasil.

Segundo comunicado da pasta, entre os sancionados está Victor Henrique de Oliveira Shimada. Também foram incluídas na lista a empresa Victory Trading e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como associada ao empresário.

Segundo o governo americano, Shimada e a Victory Trading participaram de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo recursos desviados de um clube de futebol brasileiro por meio de uma fraude publicitária.

O Departamento do Tesouro afirma ainda que Shimada foi sancionado por "ter auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens, ou serviços ao PCC".

As sanções fazem parte das medidas adotadas pelos Estados Unidos para combater organizações criminosas transnacionais e bloquear o acesso de pessoas e empresas ligadas a esses grupos ao sistema financeiro americano.

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