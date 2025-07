A- A+

TARIFAS EUA são o principal parceiro econômico do Brasil, afirma diretor da Amcham Brasil A análise considera o comércio de bens e investimentos estrangeiros

Os Estados Unidos podem até ser o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas são o principal parceiro econômico, segundo o diretor de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais da Amcham Brasil, Fabrizio Sardelli Panzini.



A análise considera o comércio de bens e investimentos estrangeiros.



Quando se olha o valor agregado, o Brasil tem maior parceria com os EUA tanto em manufatura quanto em produtos tecnológicos, afirmou Panzini, durante webinar da Brazilian-American Chamber of Commerce.





