A- A+

TARIFAS EUA se preparam para impor tarifas de 15% esta semana Trump tenta reconstruir sua política protecionista após a derrota judicial sofrida no mês passado, quando a Suprema Corte declarou ilegais grande parte das tarifas impostas aos seus parceiros comerciais

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira (4) que as tarifas gerais de 15% sobre as importações anunciadas pelo presidente Donald Trump provavelmente serão implementadas ainda esta semana.

O mandatário tenta reconstruir sua política protecionista após a derrota judicial sofrida no mês passado, quando a Suprema Corte declarou ilegais grande parte das tarifas que ele havia imposto aos seus parceiros comerciais, tanto a países aliados quanto a adversários.

Trump disse então que recorreria a outra lei para impor uma taxação adicional de 10%, que depois anunciou que seria de 15%.

Ao ser questionado, durante uma entrevista à CNBC, quando o aumento será aplicado, Bessent respondeu: "Provavelmente em algum momento desta semana".

Ele acrescentou que isto será feito com base na Seção 122 da Lei de Comércio de 1974 — a mesma base para a nova tarifa de 10% de Trump —, que só permite uma taxa com duração de 150 dias, exceto em caso de prorrogação por parte do Congresso.

Durante o período de cinco meses, o governo Trump buscará concluir as investigações relacionadas a preocupações com segurança nacional e comércio desleal que motivaram a imposição de tarifas, disse Bessent.

As investigações, por sua vez, poderão dar origem a novos pacotes de tarifas.

"Estou firmemente convencido de que as tarifas voltarão ao nível anterior em um prazo de cinco meses", declarou Bessent.

"E são faculdades muito amplas", acrescentou, em referência às leis que justificam as investigações. "Sobreviveram a mais de 4.000 contestações judiciais. Avançam com mais lentidão, mas são mais sólidas", afirmou.

O aumento das tarifas gerais não afeta os taxas setoriais impostas por Trump, em particular sobre o aço e o setor automotivo.

Veja também