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Comércio Internacional EUA sediarão reunião de ministros de comércio do G20 a partir do fim de setembro Segundo comunicado, o encontro abordará uma ampla gama de questões, incluindo o fim do trabalho forçado

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, sediará uma reunião de ministros do Comércio do G20 em Milwaukee, no Estado de Wisconsin, de 30 de setembro a 1º de outubro, informou seu gabinete nesta terça-feira, 19.

Segundo comunicado, o encontro abordará uma ampla gama de questões, incluindo o fim do trabalho forçado, a atualização do princípio da Nação Mais Favorecida (NMF), a denúncia da instrumentalização do comércio de alimentos e o enfrentamento do excesso estrutural de capacidade e produção.

"O governo Trump espera trabalhar com nossos parceiros do G20 para estabelecer uma ordem comercial global baseada em um comércio justo, recíproco e equilibrado", disse Greer.

Posteriormente, nos dias 14 e 15 de dezembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem agendada a cúpula de líderes do G20 em Miami, na Flórida, no Trump National Doral.

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