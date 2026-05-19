EUA sediarão reunião de ministros de comércio do G20 a partir do fim de setembro
Segundo comunicado, o encontro abordará uma ampla gama de questões, incluindo o fim do trabalho forçado
O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, sediará uma reunião de ministros do Comércio do G20 em Milwaukee, no Estado de Wisconsin, de 30 de setembro a 1º de outubro, informou seu gabinete nesta terça-feira, 19.
Segundo comunicado, o encontro abordará uma ampla gama de questões, incluindo o fim do trabalho forçado, a atualização do princípio da Nação Mais Favorecida (NMF), a denúncia da instrumentalização do comércio de alimentos e o enfrentamento do excesso estrutural de capacidade e produção.
Leia também
• Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril
• Fim da taxa das blusinhas gera concorrência desleal e sabota economia nacional
• EUA: desagrado com economia pressiona Trump e republicanos antes de eleição, diz pesquisa CNN
"O governo Trump espera trabalhar com nossos parceiros do G20 para estabelecer uma ordem comercial global baseada em um comércio justo, recíproco e equilibrado", disse Greer.
Posteriormente, nos dias 14 e 15 de dezembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem agendada a cúpula de líderes do G20 em Miami, na Flórida, no Trump National Doral.