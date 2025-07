A- A+

Estados Unidos EUA: senador Tim Kaine pretende contestar ordem legal de Trump para taxar o Brasil A medida em favor do Brasil pode seguir a linha da resolução capitaneada por Tim Kaine contra as tarifas de Trump ao Canadá

O senador americano democrata Tim Kaine pretende apresentar uma resolução contra a taxação de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros. A cobrança começa na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto.





Há a expectativa de que o chefe da Casa Branca assine em breve uma ordem executiva com as justificativas legais para taxar o País.

"Assim que a Casa Branca enviar a comunicação ao Congresso sobre a justificativa legal para isso, se for uma declaração de emergência, vou contestá-la imediatamente como não sendo realmente uma emergência", disse o senador democrata, de Virginia, a jornalistas, em Washington.

O parlamentar afirmou que só pode fazer isso após o envio da ordem de Trump ao Senado, o que não foi feito ainda.



A medida em favor do Brasil pode seguir a linha da resolução capitaneada por Tim Kaine contra as tarifas de Trump ao Canadá. A medida foi aprovada pelo Senado em abril, mas não foi submetida à votação no plenário da Câmara dos Representantes.

Veja também