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SUSPEITA EUA suspeitam que mulher apontada como amante do CEO da Nvidia era espiã chinesa Segundo o New York Times, Alice Huang teria sido recrutada pela inteligência de Pequim para obter informações sobre Jensen Huang; Financial Times afirma que autoridades americanas acreditam que os dois mantiveram relacionamento amoroso

Autoridades de inteligência dos Estados Unidos informaram ao governo de Donald Trump que uma mulher que teria mantido um relacionamento amoroso com Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, trabalhava para uma agência de espionagem chinesa e teria sido recrutada para coletar informações sobre o executivo. A suspeita foi revelada pelo New York Times na sexta-feira. Em reportagem publicada na mesma noite, o Financial Times informou que autoridades americanas acreditam que os dois tiveram um caso amoroso.

O New York Times citou fontes não identificadas que teriam recebido informações sobre operações de vigilância realizadas pelos americanos contra Alice Huang, executiva da empresa asiática de tecnologia Megaspeed International. Segundo o jornal, integrantes do governo americano tiveram conhecimento das acusações por meio de um memorando de inteligência.

De acordo com a publicação, Alice Huang trabalhava para o Ministério de Segurança do Estado da China, órgão responsável pela inteligência do país. A agência estaria tentando obter mais informações sobre os chips americanos de inteligência artificial e, possivelmente, convencer a Nvidia a disponibilizar seus semicondutores mais avançados ao mercado chinês. Não está claro quando ou como Alice conheceu Jensen Huang.

O caso ganhou novo peso político após as eleições legislativas de meio de mandato realizadas nesta semana nos Estados Unidos, que darão aos democratas o controle do Congresso. Republicanos também estão examinando os vínculos de Jensen Huang com a mulher apontada como suspeita de espionagem.

Na quinta-feira, o Comitê Seleto da Câmara dos Representantes sobre a China informou que enviou uma carta ao executivo solicitando sua participação em uma sessão conjunta de esclarecimentos a portas fechadas.

Segundo o comitê, a correspondência apresenta as preocupações dos parlamentares com as interações de Huang com Alice Huang, executiva da Megaspeed apontada publicamente como integrante da inteligência chinesa, além dos protocolos de segurança da Nvidia contra operações de espionagem de países considerados adversários pelos Estados Unidos.

A Megaspeed integra a rede de parceiros de computação em nuvem da Nvidia. Com sede em Singapura, a empresa compra equipamentos da fabricante de chips e aluga capacidade computacional para desenvolvedores de inteligência artificial.

Em comunicado divulgado após a reportagem do New York Times, a Nvidia afirmou que seus parceiros de computação em nuvem não solicitam mudanças na legislação americana nem defendem a liberação de vendas para a China. A companhia também declarou que qualquer tentativa de obter informações confidenciais por meio de seus clientes não teria sucesso. Segundo a empresa, a Nvidia não possui nem compartilha informações sigilosas com seus clientes.

Questionada sobre a reportagem do Financial Times a respeito de um possível relacionamento amoroso, a Nvidia remeteu a declarações anteriores de Jensen Huang, nas quais o executivo afirmou que mantinha uma relação comercial comum com Alice Huang.

A Agência Central de Inteligência (CIA) e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários feitos na noite de sexta-feira.

Em entrevista na semana passada, Jensen Huang classificou suas relações comerciais com a Megaspeed como normais e nada incomuns.

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