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Conflito EUA suspende sanções ao petróleo iraniano até 21 de agosto Anúncio foi feito pelo Departamento do Tesouro

Os Estados Unidos suspenderam as sanções ao petróleo iraniano até 21 de agosto, em decorrência de um memorando de entendimento assinado com Teerã, anunciou o Departamento do Tesouro.

"Todas as transações" que antes eram "proibidas" e relacionadas à produção, venda e transporte de hidrocarbonetos de origem iraniana "estão autorizadas até 21 de agosto, às 00h01 (horário de Washington)", segundo uma licença publicada no site do Departamento do Tesouro dos EUA, responsável pela gestão das sanções econômicas.

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