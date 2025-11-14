A- A+

TARIFA AGRÍCOLA Trump anuncia redução nas tarifas de produtos como café e carne bovina Assinatura do documento que alivia as tarifas sobre os produtos já era amplamente esperada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a modificação de tarifas agrícolas e entrada em vigor a partir de 13 de novembro, segundo documento publicado pela Casa Branca nesta sexta-feira, 14.

De acordo com a publicação, carne bovina de alta qualidade e café estão entre as isenções tarifárias americanas.



O documento ainda mostra que castanhas-do-pará, caju, coco, laranja, tomate, banana e outras frutas tropicais também estão excluídas da alíquota adicional.



A assinatura do documento que alivia as tarifas sobre os produtos já era amplamente esperada, após o republicano dizer, em entrevista, que esperava reduzir as tarifas para o café. Também nesta semana, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, antecipou que a redução aconteceria em uma tentativa de conter pressões de preços e impulsionar o consumo doméstico.

