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TECNOLOGIA EUA vão limitar uso de chips americanos em data centers do Brasil e de outros quatro países Decisão vem após escândalo da Nvidia e visa evitar acesso de empresas chinesas, clientes desses centros de dados, à tecnologia americana

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos vai publicar uma norma para exigir que operadoras de data centers de cinco países, entre eles o Brasil, obtenham licença prévia para comprar chips avançados de inteligência artificial da Nvidia e de outros fabricantes dos Estados Unidos.

A medida busca impedir que a China e outros adversários dos EUA tenham acesso a capacidade computacional localizada no exterior que utiliza processadores projetados nos Estados Unidos. E foi tomada na esteira do escândalo da Nvidia, cujo ex-CEO, Jensen Huang, renunciou na semana passada após vir à tona que ele tinha um caso amoroso com uma executiva chinesa suspeita de espionagem.

Além do Brasil, a norma exigirá uma licença do governo Trump para a exportação de chips avançados de IA a operadoras de data centers com sede na Indonésia, Malásia, Cingapura e Tailândia, países que apresentam um risco de contrabando acima do normal, afirmou o governo dos EUA.

“A norma foi elaborada para garantir que as restrições existentes ao acesso a tecnologias americanas sensíveis não possam ser contornadas por meio de acordos de computação remota envolvendo data centers em terceiros países”, aponta o departamento em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A norma busca fechar uma brecha que, na visão de muitos em Washington, tem permitido à China contornar uma proibição do Departamento de Comércio que impede empresas chinesas de comprar os chips de IA mais avançados fabricados por companhias como a Nvidia.





A nova regulamentação estabelece restrições para data centers no exterior que forneçam “volumes significativos de capacidade computacional” a empresas com sede em um pequeno grupo de países considerados de alto risco, lista que inclui China, Rússia e Irã.

Os data centers também serão obrigados a realizar verificações rigorosas sobre seus clientes. A medida, que entrará em vigor em 90 dias, deverá “prejudicar” a capacidade de empresas desses países de utilizar chips americanos para treinar modelos avançados de IA, segundo o comunicado.

As ações de fabricantes de chips despencaram na manhã desta segunda-feira. Os papéis da Nvidia caíram mais de 2%. As ações da Intel recuaram mais de 6%, e as da Micron, mais de 7%. Os índices que acompanham esses papéis também registraram quedas: o Philadelphia Semiconductor Index recuou mais de 5%, enquanto o Nasdaq, índice mais amplo e fortemente concentrado em empresas de tecnologia, também abriu em baixa.

O plano de restringir essa brecha surge poucos dias antes da viagem do presidente Donald Trump à China para uma cúpula econômica, durante a qual ele também se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping.

A proposta de regulamentação foi divulgada poucos dias depois da renúncia de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, após ele admitir um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed International, empresa sediada em Cingapura que os Estados Unidos suspeitam estar envolvida em espionagem para a China.

A Megaspeed está sendo investigada pelas autoridades americanas por possíveis violações dos controles de exportação. A empresa negou qualquer irregularidade, enquanto Alice Huang, parceira amorosa do ex-presidente da Nvidia, encontra-se atualmente na China.

Após a queda abrupta de Huang, o Departamento de Comércio e autoridades de alto escalão, entre elas o secretário de Comércio Howard Lutnick, passaram a enfrentar um escrutínio cada vez maior pela maneira como conduziram os programas americanos de controle de exportações. Nos últimos dias, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, responsabilizou Lutnick por não ter feito o suficiente para garantir o cumprimento das restrições já existentes.

— Como eu disse, muitos outros departamentos estavam pressionando por isso, e cabia ao Departamento de Comércio redigir a norma — afirmou o chefe do Tesouro em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News.

Ao observar que os avanços na computação em nuvem tornaram cada vez mais fácil o acesso remoto a sistemas de computação de inteligência artificial dos Estados Unidos, o departamento afirmou que a nova norma tem como objetivo alinhar as regras de acesso remoto às restrições já existentes para o acesso físico a essa tecnologia.

Na semana passada, o site Axios informou que Trump havia autorizado uma nova ofensiva contra empresas suspeitas de desviar chips avançados de inteligência artificial para a China, mas que o secretário de Comércio, Howard Lutnick, havia adiado a implementação da determinação. Separadamente, Trump afirmou nesta segunda-feira que Jensen Huang não havia colocado a segurança nacional em risco.

A norma também prevê uma exceção para empresas com sede nos Estados Unidos que operam nos países incluídos na nova lista, permitindo que continuem enviando chips de inteligência artificial para esses locais sem a necessidade de uma licença. Também estão isentos os envios destinados a data centers utilizados como sistemas comerciais de recomendação por varejistas on-line ou empresas de redes sociais.

A minuta da norma publicada nesta segunda-feira estabelece que as novas exigências entrarão em vigor assim que o texto for publicado no Registro Federal (Federal Register). Até as 9h desta segunda-feira, porém, a publicação ainda não havia ocorrido.

Fonte de divergências dentro do governo dos EUA

A possibilidade de a China continuar tendo acesso a esses chips por meio do aluguel de capacidade computacional em data centers de países do Sudeste Asiático e de outras regiões tem sido uma importante fonte de divergências dentro do governo Trump.

O escândalo envolvendo a Nvidia transformou os data centers estrangeiros em tema de debate nos mais altos escalões do governo, provocando divergências entre o Departamento de Comércio, responsável pela supervisão das regulamentações, e outros setores do governo.

O anúncio divulgado nesta segunda-feira afirmou que a nova norma foi “redigida pelo Departamento do Tesouro e por determinação deste, bem como do Conselho de Segurança Nacional” — duas instituições que vinham defendendo regras mais rigorosas —, sugerindo que a pressão de autoridades externas ao Departamento de Comércio teve um papel significativo na divulgação da regulamentação. As licenças estarão sujeitas à aprovação caso a caso.

Nos últimos meses, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, defenderam o restabelecimento de restrições abrangentes aos data centers, em meio a preocupações com a possibilidade de chips avançados da Nvidia chegarem à China.

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