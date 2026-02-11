Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

EUA veem Brasil como parceiro estratégico em minerais críticos, afirma funcionário de Trump

Secretário adjunto de Estado americano cita investimentos em terras raras em Goiás e afirma que Washington quer acordo "sólido" com o país

Reportar Erro
Donald Trump, presidente do Estados UnidosDonald Trump, presidente do Estados Unidos - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para Assuntos Econômicos, Energéticos e Empresariais, Caleb Orr, afirmou nesta quarta-feira que Washington vê o Brasil como parceiro estratégico na área de minerais críticos. Segundo ele, seu país tem interesse em financiar projetos em todo o território nacional, inclusive nas etapas de processamento e refino.

Orr citou dois empreendimentos em Goiás — Serra Verde e Clara — voltados à produção de terras raras. No caso da Serra Verde, a Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC) prevê financiamento de US$ 565 milhões.

— Os EUA consideram o Brasil parceiro estratégico na construção de cadeias de suprimentos críticas, resilientes e seguras — afirmou.

Leia também

• Trump volta a ameaçar Irã e reforça exigência de acordo nuclear após encontro com Netanyahu

• Presidente do México rejeita alegações de que Trump quer se retirar do T-MEC

• Trump celebra payroll e defende juros mais baixos após números "muito maiores que o esperado"

Ele afirmou que o Brasil possui “reservas ricas, principalmente em terras raras”, e é “um parceiro promissor” para os EUA. Orr defendeu uma solução “ganha-ganha” para o processamento e o refino de minerais críticos, etapa que, observou, é ainda mais concentrada globalmente do que a própria mineração.

— A proposta é que o refino e o processamento ocorram em locais economicamente viáveis, dentro de uma lógica de diversificação — disse.

Questionado se Washington espera contrapartidas do Brasil, respondeu que o objetivo é alcançar um acordo comercial “sólido”, que inclua minerais críticos. Ele evitou antecipar resultados para o encontro previsto entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, no próximo mês, em Washington, mas lembrou que Trump já indicou que as negociações para rever o chamado tarifaço envolvem entendimento na área de minerais e terras raras.

O secretário adjunto elogiou a participação brasileira na reunião ministerial sobre minerais críticos realizada na semana passada, em Washington, organizada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Segundo Orr, a presença do Brasil foi vista como sinal positivo no contexto das negociações e do aprofundamento da cooperação bilateral.

A reunião, que contou com delegações de 54 países considerados afins, além da União Europeia, teve como objetivo discutir formas de diversificar cadeias de suprimentos e reduzir vulnerabilidades externas. Orr destacou que as Américas estão “no centro da segurança das cadeias globais”, especialmente no fornecimento de lítio, cobre e terras raras.

Ele mencionou a participação de Argentina, Brasil, Bolívia, Canadá, República Dominicana, Equador, México, Paraguai e Peru e afirmou que as parcerias buscam fortalecer cadeias transparentes, criar empregos e atrair investimentos em infraestrutura crítica, oferecendo alternativas a fornecedores considerados não confiáveis.

De acordo com Orr, os EUA assinaram acordos-quadro com Argentina, Paraguai, Equador e Peru e lançaram a iniciativa Forge (sigla em inglês para Fórum de Engajamento Geoestratégico em Recursos), com projetos estimados em US$ 30 bilhões destinados a reforçar a segurança das cadeias de suprimento e ampliar oportunidades de investimento. Ele assegurou que a iniciativa não constitui retaliação à China.

Ao comentar o acordo com a Argentina, afirmou que o instrumento estabelece um marco amplo de cooperação. Segundo ele, a intenção é permitir que o país se beneficie dos atuais preços recordes do cobre.

— Os EUA e parceiros internacionais podem trabalhar em conjunto para apoiar o mercado, de forma a viabilizar investimentos saudáveis nesses projetos, com base em um ambiente estável, que permita retorno sem temor de volatilidade excessiva — declarou.

Minerais críticos são insumos considerados estratégicos para a economia e para a segurança nacional por estarem presentes em cadeias produtivas essenciais e, muitas vezes, concentrados em poucos países. Entre eles estão lítio, cobre e terras raras, utilizados na fabricação de baterias para veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, equipamentos eletrônicos, sistemas de defesa e na infraestrutura necessária para a expansão da inteligência artificial e da eletrificação.

O processamento e o refino desses minerais são etapas especialmente sensíveis, pois a oferta global é ainda mais concentrada do que a própria mineração, o que amplia riscos de dependência externa e de interrupções no abastecimento. O governo Lula diz que não quer que o Brasil seja um mero exportador e precisa de investimentos em toda a cadeia, para agregar valor à produção.

O Brasil é visto como um ator relevante por deter reservas significativas, sobretudo de terras raras, além de lítio e outros minerais estratégicos. Conforme interlocutores do governo brasileiro, o país reúne ainda uma base industrial diversificada, que pode viabilizar não apenas a extração, mas também o processamento e o refino.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter