A- A+

COMÉRCIO GLOBAL EUA vem buscando caminho de reequilibrar as contas, diz Haddad Segundo o ministro, "talvez a China tenha se beneficiado" da globalização "muito mais do que os Estados Unidos"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta segunda-feira (12) que a política comercial estadunidense, que classificou como "errática", decorre de um incômodo dos Estados Unidos com a globalização e de uma tentativa de correção de desequilíbrios macroeconômicos históricos.

"Os Estados Unidos se promoveram muito com a globalização. Não resta dúvida: se você pegar a renda per capita americana, se você pegar o crescimento americano vis-à-vis Japão e Europa, os Estados Unidos se beneficiaram da globalização. Mas a China talvez tenha se beneficiado muito mais do que os Estados Unidos", disse Haddad em entrevista ao UOL.



"Isso gera incômodo para um país que até outro dia enfrentou a União Soviética e depois enfrentou o Japão e venceu, por assim dizer, um e outro. Agora está com um desafio maior", acrescentou o ministro.

Ao citar um desequilíbrio histórico, que vem se agravando ao longo do tempo, Haddad afirmou que os Estados Unidos estão tentando encontrar um caminho para reequilibrar algumas variáveis macroeconômicas importantes, como o déficit externo e a taxa de juros elevados. "Isso tudo vai complicando um pouco a vida dos americanos e eu penso que eles estão procurando à maneira deles, um pouco errática, eu diria, mas estão procurando um caminho de reequilibrar as contas", assinalou.





Veja também