NEGÓCIOS Eurico Fabri, vice-presidente de atacado do Bradesco, renuncia ao cargo Segundo banco, saída se deu por razões pessoais. Troca ocorre quatro dias depois do conselho de administração do banco ter realizado troca de CEO

O vice-presidente executivo responsável pela área de atacado do Bradesco, Eurico Fabri, renunciou ao cargo, alegando razões pessoais. A informação foi confirmada pela assessoria do banco.

A saída de Fabri ocorre quatro dias depois do conselho de administração do Bradesco ter substituído Octavio de Lazari Jr. por Marcelo Noronha, então vice-presidente de varejo, no cargo de CEO.

Fabri, de 51 anos, ocupava o comando do atacado do banco desde o começo deste ano, quando trocou de lugar com Noronha.

O Bradesco ainda informou que a diretora-executiva Walkiria Schirrmeister Marchetti também renunciou ao cargo. A executiva era responsável pelas áreas de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Governança de TI. Segundo a instituição, ela optou por antecipar a aposentadoria

