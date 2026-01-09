A- A+

acordo econômico Eurodeputados ameaçam recorrer à Justiça para impedir a aplicação do acordo UE-Mercosul Acordo não entrará imediatamente em vigor após sua assinatura, pois do lado da União Europeia também é necessário o aval do Parlamento Europeu, que deverá se pronunciar em um prazo de várias semanas

Apesar da indignação dos agricultores e da oposição da França, os países-membros da União Europeia aprovaram nesta sexta-feira o acordo de livre-comércio com o Mercosul, sinal verde para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajar já na segunda-feira ao Paraguai para assinar o tratado comercial com o bloco sul-americano.

Mesmo que a assinatura avance na próxima semana em Assunção, o acordo não entrará imediatamente em vigor, já que do lado da União Europeia também é necessário o aval do Parlamento Europeu, que deverá se pronunciar em um prazo de várias semanas.

A grande questão é que cerca de 150 eurodeputados (de um total de 720) ameaçam recorrer à Justiça para impedir a aplicação do acordo.

Alguns obstáculos ainda precisam ser vencidos. O número significativo de eurodeputados de grupos de extrema direita nesta legislatura, a rejeição da Esquerda e as dificuldades que os demais grupos terão para manter uma posição unificada por causa dos interesses nacionais indicam votações apertadas, aponta reportagem do El País.

O tratado é resultado de mais de 20 anos de negociações e é considerado histórico porque criará uma zona de livre-comércio de mais de 720 milhões de consumidores. Combinadas, as economias somam US$ 22,3 trilhões em Produto Interno Bruto (PIB).

Em dezembro, a UE adiou a tentativa de assinatura após o presidente da França, Emmanuel Macron, e da premiê italiana, Giorgia Meloni, recusarem-se a apoiar o texto até que fossem aprovadas garantias para proteger o setor agrícola europeu.

Nesta semana, Bruxelas intensificou as negociações para tentar remover os últimos obstáculos. Na quarta-feira, ministros da Agricultura da UE se reuniram para discutir medidas de reforço ao apoio aos produtores rurais, que temem competição com produtos do Mercosul.

