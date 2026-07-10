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Internacional

Europa lança aliança de investimento de 80 bilhões para potencializar companhias de tecnologia

O compromisso foi aprovado à margem do encontro do Ecofin, em Bruxelas, e representa a segunda fase da Iniciativa Europeia de Campeões da Tecnologia (ICTE 2.0)

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Europa lança aliança de investimento de 80 bilhões para potencializar companhias de tecnologiaEuropa lança aliança de investimento de 80 bilhões para potencializar companhias de tecnologia - Foto: Aleksandr Grechanyuk/Divulgação

A Europa está expandindo sua principal iniciativa de apoio a empresas líderes em tecnologia. Todos os 27 estados-membros da União Europeia, o Grupo Banco Europeu de Investimento e principais investidores institucionais e gestores de ativos mobilizarão conjuntamente até 80 bilhões de euros em investimentos para ajudar empresas altamente inovadoras a se tornarem líderes globais.

O compromisso foi aprovado à margem do encontro do Ecofin, em Bruxelas, e representa a segunda fase da Iniciativa Europeia de Campeões da Tecnologia (ICTE 2.0). O objetivo é canalizar financiamento na forma de investimentos em ações para empresas de tecnologia em expansão, como parte de uma aliança de investimento pan-europeia reforçada.

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A primeira fase do ICTE apoiou 15 megafundos que investem ativamente em startups europeias em busca de crescimento e fomentou o desenvolvimento de 12 "unicórnios" - empresas em expansão avaliadas em mais de 1 bilhão de euros - sediadas na UE

"Na Europa, temos verdadeiras joias na área da tecnologia e da inteligência artificial. Devemos acreditar nelas e dar-lhes os meios para crescerem", disse o ministro da Economia, Finanças e Soberania Industrial, Energética e Digital da França, Roland Lescure.

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