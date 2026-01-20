Eve atinge US$ 1,2 bi em financiamentos para "carro voador" após nova captação de US$ 150 mi

A- A+

A Eve, subsidiária da Embraer, anunciou mais uma captação para acelerar o desenvolvimento da aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A empresa levantou US$ 150 milhões junto a cinco instituições financeiras: Itaú, Banco do Brasil, Citibank e Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Com essa transação, o financiamento total da Eve atinge US$ 1,2 bilhão, consolidando a empresa como uma das mais capitalizadas do setor de eVTOL. Ao longo dos últimos anos, outras fabricantes de "carros voadores" ficaram pelo caminho ao enfrentarem problemas financeiros.

Em nota, a subsidiária da Embraer afirma que o empréstimo, com prazo de cinco anos, "reforçando a forte confiança do mercado na visão estratégica e no plano de longo prazo da Eve".

Os recursos serão destinados às atividades de pesquisa e desenvolvimento, incluindo a integração da aeronave eVTOL a um ecossistema de mobilidade aérea urbana. A operação permite à companhia avançar na certificação e na comercialização da aeronave.

Recentemente, a Eve concluiu com sucesso o primeiro voo do protótipo de engenharia em escala real, realizado nas instalações de testes da Embraer no Brasil. O voo pairado (hover flight) deu início a uma robusta campanha de testes prevista para 2026. A expectativa da companhia é de iniciar a operação comercial do eVTOL em 2027.

Até o terceiro trimestre de 2025, a Eve contava com cerca de 2,8 mil pedidos de eVTOLs, incluindo pedidos firmes e cartas de intenção. Isso representa uma carteira da aproximadamente US$ 14 bilhões.

