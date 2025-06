A- A+

tecnologia Eve, da Embraer, fecha acordo de R$ 1,4 bi com a brasileira Revo e prevê 30 mil "carros voadores" Estudo estima receita de US$ 280 bilhões em mobilidade aérea urbana. Contrato inclui venda de 50 carros voadores, com primeira entrega prevista para o quarto tri de 2027

A Eve, subsidiária da Embraer listada na Bolsa de Nova York, comunicou neste domingo avanços em duas frentes no setor de mobilidade aérea urbana. A empresa divulgou um estudo que projeta receita global de US$ 280 bilhões com aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOLs) até 2045, além de um contrato de R$ 1,4 bilhão com a brasileira Revo para a venda de até 50 unidades de seu carro voador.

O acordo com a Revo inclui serviços pós-venda de suporte e manutenção para as operações em São Paulo. As primeiras entregas estão previstas para o quarto trimestre de 2027. A assinatura marca a transição da Eve da fase de desenvolvimento para a execução de sua frota de aeronaves elétricas.

Com o contrato, que também foi assinado pela controladora, a Omni Helicopters International S.A. (OHI), a Revo será pioneira no lançamento dos eVTOLs da Eve. A startup tem hoje mais de 400 helicópteros registrados e cerca de 2 mil decolagens e pousos diários em São Paulo.

Segundo Johann Bordais, CEO da Eve, a negociação representa não só o avanço da companhia para a fase de implementação. "Estamos também contribuindo para a construção de um ecossistema robusto e sustentável de mobilidade aérea urbana, estabelecendo um novo padrão global para a adoção dos eVTOLs" afirmou, no comunicado.

Do lado da startup, a escolha se deu pela maturidade do projeto, estrutura completa de suporte e excelência da Embraer no setor aeroespacial, destacou João Welsh, CEO da Revo.

Estudo prevê 3 bilhões de passageiros transportados até 2045

Em paralelo ao anúncio do contrato, a Eve divulgou um estudo global de perspectivas de mercado de mobilidade aérea urbana. Segundo as projeções, a demanda por eVTOLs poderá atingir 30 mil unidades até 2045.

O número seria o necessário para atender à estimativa de três bilhões de passageiros transportados no período, com potencial de geração de receita de US$ 280 bilhões.

O estudo foi baseado em dados de 1.800 cidades listadas no banco World Urbanization Prospects, da ONU, além de informações sobre cerca de mil aeroportos e mais de 27 mil helicópteros civis em operação no mundo.

O relatório foi lançado antes do Paris Air Show 2025, evento que começa no próximo dia 16 e vai até 22, onde a empresa apresentará um protótipo em escala real da sua aeronave.

