AVIAÇÃO Eve, da Embraer, fecha venda de 2 'carros voadores' para a japonesa AirX Os eVTOLs da Eve serão utilizados em rotas turísticas e em operações de última milha em cidades como Tóquio e Osaka

A Eve Air Mobility, da Embraer, informou ter assinado um contrato com a AirX, a maior empresa pública de serviço de fretamento de helicópteros do Japão, para a aquisição inicial de duas aeronaves eVTOL, com opção de ampliação do pedido para até 50 unidades no total.

Segundo o CEO da Eve, Johann Bordais, esse é o primeiro acordo na região Ásia-Pacífico e representa um marco. "A Ásia-Pacífico está bem posicionada para liderar a transformação global rumo ao transporte aéreo sustentável. Essa parceria é um passo ousado em direção a um futuro mais limpo e inteligente para as próximas gerações", destaca em nota.

As duas aeronaves têm previsão de entrega em 2029, com potencial de expansão adicional conforme a demanda por mobilidade aérea avançada crescer.

Os eVTOLs da Eve serão utilizados em rotas turísticas e em operações de última milha em cidades como Tóquio e Osaka.



