Evento de beleza masculina movimenta economia do Recife

No mês de setembro, a cidade do Recife será anfitriã de um evento direcionado ao universo das barbearias e à beleza masculina no Brasil - a Expo Barber Brasil. Agendado para o dia 10, o workshop ocorrerá nas instalações do Sebrae Recife, situado no bairro da Ilha do Retiro.

O encontro tem a expectativa de congregar aproximadamente 300 participantes, compreendendo profissionais do setor, expositores e empreendedores ligados à área.

A programação abarca uma série de atividades enriquecedoras, tais como palestras, oficinas e reconhecimentos a barbeiros e barbeiras que têm se destacado nesse campo, além da realização de sorteios de brindes. As inscrições estão disponíveis através da plataforma Sympla, com valores de R$ 150 para o segundo lote (até 31 de agosto) e R$ 170 para o terceiro lote (a partir de 1º de setembro).

“Um dos nossos focos principais é contribuir para o fortalecimento da rede de relacionamentos desses profissionais. A gente vai reunir barbeiros, empresários de marcas voltadas para o mercado de beleza masculina, além de investidores e proprietários de grandes empreendimentos do setor, que atuam em várias partes do país. Preparamos um conteúdo educacional que vai além de dicas sobre as técnicas que podem ser utilizadas no dia a dia, na confecção dos cortes, nas colorações, e trazemos informações valiosas sobre empreendedorismo, registro de marca e gestão de negócios”, destaca o empresário Fernando Frazão, idealizador do evento, que há duas décadas atua como barbeiro e palestrante.

Entre os palestrantes, estão Andrei Menezes, barbeiro cearense referência no Nordeste em coloração capilar e pigmentação; o advogado Lucas Jatobá, especialista em propriedade intelectual, que vai abordar temas como consultoria jurídica para MEIs e a importância do registro de marca e nome artístico; Deivão du Corte, barbeiro e um dos principais influenciadores digitais do segmento, que vai trazer dicas sobre cortes e coloração e; e o barbeiro e empresário Fernando Frazão, que abordará temas como barboterapia e técnicas de marketing e gestão.

Ainda segundo Frazão, o principal objetivo da organização do evento é fortalecer o mercado de barbearias no estado e em toda a região Nordeste de forma democrática. “Nós decidimos doar 50 ingressos para barbeiros e barbeiras que atuam em comunidades carentes do Recife e Região Metropolitana, como forma de dar oportunidade de integração para esses profissionais e fortalecer ainda mais a rede de relacionamento deles”, completou o empresário.

