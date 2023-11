A- A+

ECON RECIFE 2023 Evento de dois dias no Recife reúne nove especialistas que vão ensinar como investir nos EUA Com entrada gratuita, encontro, nesta segunda-feira (13) e amanhã, no Sebrae, além de painéis, terá rodadas de negócios

O Recife sedia nesta segunda-feira (13) e amanhã (14) o Encontro de Negócios das Américas (ECON) 2023, evento que tem como finalidade promover networking e intercâmbio cultural entre empresários do Brasil e dos Estados Unidos, abordando temas como contabilidade, investimentos, imigração e mercado imobiliário. O evento, com entrada gratuita, será no auditório do Sebrae-PE, na Ilha do Retiro, Zona Centro-Sul da cidade, a partir das 8h. As inscrições estão sendo realizadas pelo site do Virtual Ticket.

De acordo com a diretora comercial do ECON, Clara Coutinho Monteiro, o evento é voltado a empresários locais que pretendem internacionalizar suas marcas nos Estados Unidos, profissionais que têm interesse em tirar o Green Card ou validar seus diplomas e tentar uma carreira no país, investidores que queiram dolarizar seus recursos ou comprar um imóvel nos EUA.

“E tudo isso com assessoria de empresários brasileiros que residem e trabalham na Flórida e que, além de acumular casos de sucesso, estão certificados no mercado norte-americano para falar sobre suas áreas de atuação”, complementa Clara.

Hoje, serão oito painéis ao longo do dia comandados por profissionais renomados nas suas áreas em que atuam. Às 9h, quem vai abrir o ECON é o CEO da aceleradora de negócios Truex Business, César Coutinho. Especialista na área de formatação de negócios nos EUA, ajudando aqueles que pretender se estabelecer no mercado norte-americano, César vai falar sobre fomento de negócios na América.

“O grande foco da nossa empresa é ajudar empresários e empreendedores, sejam pequenos, médios ou grandes, a desenvolverem negócios nos Estados Unidos em quaisquer segmentos. Acreditamos tanto no que fazemos que tudo que geramos de informações colocamos à disposição para executar com os empresários ou empreendedores o que dissemos que é positivo, e sempre partindo de uma pesquisa de mercado”, afirmou César Coutinho.

Quem ficará à frente do segundo painel do dia às 9h45, é o CEO da John Silva Realty and Associates, John Silva. O empresário, que é reconhecido por sua expertise, dedicação e vasta experiência na compra de propriedades no Estados Unidos, abordará o tema “Realize seu sonho da casa própria nos EUA: seu guia de compra de imóveis em destaque”.

Planejamento tributário

Às 10h30, a CEO da Larson Accouting Group, Carol Larson, radicada em Orlando há mais de 20 anos e com larga experiência no setor financeiro americano, vai comandar o painel “Planejamento Tributário pré-imigração e proteção patrimonial”. O consultor financeiro credenciado Proxy Financial Rafael Nani, que tem um portfólio diversificado de investimentos para clientes que buscam dolarizar e projetar seu futuro no mercado americano, subirá ao palco, às 11h15, para falar sobre mercado dos EUA e como investir de forma segura naquele país.

“No primeiro painel, vou explicar como funciona o mercado de investimentos americano, como investir de forma segura e rentável, a parte de regulamentação e de estruturação para poder investir fora. No segundo, falo sobre a gestão patrimonial, faço uma contextualização do mercado global com o norte-americano, explico a importância de um profissional credenciado e qualificado para guiar o investidor de acordo com os objetivos dele”, disse Rafael Nani.

A diretora de estratégias da Larson Accouting Group, Bia Vogel, ficou com o painel “Construindo pontos de propósito: cultura e experiência do cliente”, ao meio-dia. Em seguida, às 12h45, a gerente de crédito imobiliário Bruna Batista, que tem uma trajetória dedicada a ajudar pessoas e orientar investidores globais a superar os desafios e navegar pelo sistema financeiro dos EUA, vai mostrar como funciona o financiamento imobiliário nos Estados Unidos.

O sétimo painel de hoje, às 13h30, será comandado pela diretora de Operações da Xplore immigration Firm, Gislene Leite, que tem mais de 20 anos de experiência na área de imigração. O tema é “Green Card EB-2 NIW: profissionais qualificados”. O último painel do dia, “Validação de diplomas e construção de carreira nos Estados Unidos, às 14h15, será da CEO da Valida USA, Daniela Lopez, que se dedica a orientar quem deseja iniciar uma nova fase de vida profissional nos Estados Unidos.

O segundo dia

Amanhã, haverá mais outros seis painéis. Quem abre a programação do dia é o CEO da EQ Consulting International, Peter Roman, que tem mais de dez anos de experiência na Disney e um conhecimento ímpar sobre como o parque fascina inúmeras pessoas ao redor do globo, explorando os cinco sentidos delas. O tema é “O segredo que a Disney não conta nem para os seus funcionários”.

Os cinco painéis restantes do dia serão com palestrantes do dia anterior, só que que com temas complementares aos que eles haviam falado. Gislene Leite (“Green Card EB-1A: habilidades extraordinárias”), às 8h45; John Silva (“Conquiste sua propriedade nos EUA: descubra o passo a passo no processo de compra”), às 9h30; Carol Larson (“Dolarização e internacionalização de empresas”), às 10h15; César Coutinho (“Investimentos dolarizados em ativos hoteleiros na Flórida”), às 11h; e Rafael Nani (“Estratégias de investimentos para cada perfil de investidor”).

Além dos 14 painéis durante os dois dias, o evento terá duas rodadas de negócios, uma no primeiro dia, às 19h, com jantar no restaurante Nau Frutos do Mar, e a outra no dia seguinte, às 12h30, no mesmo local, com almoço, quando os empresários locais poderão, em um tempo de três a cinco minutos, apresentarem seus potenciais.

“A rodada é voltada para empresas que querem internacionalizar sua marca e apresentar seus produtos e serviços. Elas vão ter a oportunidade de expandir seus negócios. Somos uma ponte para facilitar isso para elas”, explicou Clara Coutinho Monteiro.

