Negócios Evento de negócios reúne startups, franqueadores e investidores no Recife Expo Center Com expectativa de reunir mais de mil participantes e uma estimativa de mais de 30 empresas envolvidas, o Recife Scale Summit 2026 será realizado nos dias 11 e 12 de abril

Com expectativa de reunir mais de mil participantes e uma estimativa de mais de 30 empresas envolvidas, o Recife Scale Summit 2026, evento voltado para a área de negócios, será realizado nos dias 11 e 12 de abril, no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital pernambucana. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site do evento.

O evento, realizado pela Scale Company e apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), tem como objetivo conectar startups, pessoas com desejo de investir em franquias, e marcas em crescimento com franqueadores e soluções de expansão.

Entre os temas abordados ao longo dos dias de encontro estão cultura empresarial, modelos de negócio, estratégias de vendas, escala e crescimento, posicionamento, branding, inovação e expansão no franchising.

“Estamos muito felizes em trazer um evento dessa magnitude para o Recife. Os participantes poderão contar com um espaço exclusivo para conexão, materiais bônus como e-books, aulas e workshops gravados, além do acesso a grupos exclusivos de networking. Nosso foco é reunir empreendedores, startups, franqueados e futuros franqueados, além de candidatos interessados em comprar franquias”, afirmou o idealizador e curador do Recife Scale Summit 2026, o empresário pernambucano Raphael Mattos.

O evento também contará com uma arena de negócios para conexões entre os presentes e o Espaço Sebrae, com soluções para quem deseja empreender.

Palestrantes

Estão confirmados o fundador da rede Camarada Camarão, Sylvio Mattos; a empresária e influenciadora Gracyanne Barbosa; o empresário Arthur Aguiar; a influenciadora e estrategista de imagem Gue Oliveira; a empresária e ex-participante do Shark Tank Brasil, Alexandra Casoni; e o especialista em vendas, posicionamento e networking com foco em crescimento prático, Bruno Avellar.

*Com informações da assessoria de imprensa.

