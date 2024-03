A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Evento debate a inteligência artificial como aliada aos negócios no Recife Encontro terá a presença de 250 lideranças empresariais do Estado

Embora muitos acreditem que a Inteligência Artificial seja capaz de substituir profisisonais e a exergue como inimiga na indústria, o Sistema LIDE Pernambuco mostra, na próxima quarta-feira (13), às 19h, que a tecnologia pode ser utilizada para otimizar atividades do cotidiano empresarial.

Com o NEXT, evento destinado para lideranças empresarias do Estado, a temática "Inteligência Artificial Aplicada a Negócios" será discutida com os participantes na MV Business Center, no Recife, tendo a Campus Party e Gouvêa System como anfitriões.

As apresentações começam com Ricardo Cappra, professor da PUC-RS, pesquisador e empreendedor do Cappra Institute For Data Science que analisa o impacto dos dados nas sociedades e negócios.

Na sequência, Rafa Andreatta, diretor de Business Inteligence da Unilever, assume a conversa, que finaliza com o pernambucano PhD em Engenharia de Softwares e Doutor em Filosofia, Domingos Monteiro, empreendedor e CEO da Neurotech S/A.

Na etapa seguinte, Drayton Nejaim, presidente do LIDE Pernambuco, e Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil assumem a moderação do debate com os painelistas.

“A agenda promete ser o mais robusto encontro sobre o assunto tendo como foco a prática empresarial. O LIDE Pernambuco tem o compromisso de desenvolver e representar a comunidade empresarial do nosso Estado”, ressalta Drayton Nejaim.

Veja também

loterias Apostas do Recife e Vitória de Santo Antão acertam a quina e levam R$ 51 mil, cada