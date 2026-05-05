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recursos humanos Evento em Caruaru discute impacto da gestão de pessoas na produtividade e crescimento Esquenta Congepe 2026 é voltado para empresários, contadores, gestores e profissionais de RH do Agreste, e funciona como prévia do Congepe 2026, o Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco

Caruaru recebe, no próximo dia 14 de maio, das 8h30 às 12h30, o Esquenta Congepe 2026, um encontro gratuito voltado para lideranças, profissionais de gestão de pessoas, empresários, contadores e gestores interessados nos desafios do ambiente corporativo. Com inscrição prévia pela plataforma Sympla, o evento será realizado no auditório do Porto Digital Caruaru.

Idealizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Pernambuco (ABRH-PE), o encontro funciona como uma prévia do Congepe 2026, considerado o maior congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco, que será realizado no dia 26 de maio, no Recife Expo Center. Em Caruaru, o encontro terá como tema central o painel “Cuidar de pessoas é estratégia: NR-1 como pilar de crescimento”, conectando liderança, cultura organizacional, riscos psicossociais e segurança jurídica nas relações de trabalho.

De acordo com a organização, a discussão ganha força em um cenário global de alerta para as empresas. Segundo a Gallup, apenas 20% dos trabalhadores estavam engajados no mundo em 2025, enquanto a baixa conexão entre profissionais e organizações gerou uma perda estimada de US$ 10 trilhões em produtividade para a economia global.

Já a Organização Mundial da Saúde estima que depressão e ansiedade geram a perda de cerca de 12 bilhões de dias de trabalho por ano no mundo, com impacto aproximado de US$ 1 trilhão em produtividade. Os números reforçam que cuidar de pessoas deixou de ser uma pauta restrita ao RH e passou a ser uma decisão estratégica de competitividade, crescimento e mitigação de riscos.

A realização do Esquenta Congepe Caruaru tem a participação das empresas que integram o ecossistema Tapioca Valey - Fortes Tecnologia, Grupo HGS e Lumos Academy. A proposta é aproximar o debate das empresas da região e ampliar o acesso a conteúdos que estarão no centro da agenda corporativa em 2026.

Para Portela Júnior, diretor da franquia Fortes Tecnologia em Caruaru, o evento chega em um momento decisivo para as organizações que desejam crescer com mais eficiência e responsabilidade na gestão de pessoas.

“Hoje, falar de gestão de pessoas é falar diretamente sobre sustentabilidade do negócio. A NR-1 amplia a responsabilidade das empresas sobre os riscos psicossociais e exige uma nova postura das lideranças. O Esquenta Congepe em Caruaru cria um ambiente qualificado para que empresários, contadores e gestores compreendam esse movimento não apenas como uma obrigação, mas como uma oportunidade de fortalecer cultura, produtividade e resultados”, afirma.

A programação contará com a participação de Stephannnie Coutinho, diretora executiva do Grupo HGS; Rafaela Nóbrega, advogada especialista em Direito Previdenciário e com atuação na área trabalhista; Dayse Morais, psicóloga especialista em gestão de pessoas e diagnósticos de riscos psicossociais; e Juliana Mendes, diretora da ABRH-PE, advogada, psicóloga, perita judicial e mediadora extrajudicial, com atuação interdisciplinar nas áreas jurídica e psicossocial.

Os participantes do Esquenta Congepe Caruaru terão acesso a 25% de desconto na inscrição para o Congepe 2026.

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