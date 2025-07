A- A+

Tecnologia Evento no Recife discute inclusão de mulheres na tecnologia Tech Woman 2025 reúne profissionais e lideranças para debater carreira, inovação e equidade de gênero no setor

A terceira edição do Tech Woman, evento voltado exclusivamente à participação feminina no setor de tecnologia, será realizada no próximo sábado (26), no Recife Expo Center. As inscrições seguem abertas pelo site do evento.

Com apoio da B3, a bolsa de valores do Brasil, e da Neurotech, a iniciativa busca inspirar mulheres a ingressar, evoluir ou retomar suas trajetórias profissionais na área.

Programação

A programação inclui palestras e debates com especialistas e lideranças do setor. Entre os destaques está a participação de Natalia Heimann, superintendente de dados da B3, que ministrará a palestra Do Conceito à Prática – Como Construir uma Carreira em IA.

A proposta é apresentar a Inteligência Artificial de forma didática, conectando fundamentos teóricos a aplicações reais e apontando oportunidades para quem deseja se capacitar na área.

“Nosso objetivo é desmistificar a Inteligência Artificial, tornando-a acessível e mostrando como as mulheres podem se capacitar e ocupar espaços nesse campo em expansão. A B3 acredita no poder da diversidade para impulsionar a inovação, e eventos como o Tech Woman são fundamentais para inspirar e preparar a próxima geração de profissionais”, afirmou Natalia.

O Tech Woman 2025 reunirá líderes, empreendedoras e profissionais do setor para discutir desafios, tendências e caminhos para ampliar a presença feminina na tecnologia. O evento também se propõe a apoiar mulheres em transição de carreira, além de fomentar debates sobre equidade de gênero e inovação.

