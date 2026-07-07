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encontro Evento gratuito sobre impactos da Reforma Tributária para as empresas ocorre no Recife Especialistas e ex-integrantes da Receita Federal vão discutir os desafios e oportunidades do novo sistema tributário brasileiro

Os impactos da Reforma Tributária para empresas será tema de um encontro promovido pela Matriz Contábil no próximo dia 21 deste mês, no Hotel Luzeiros Recife. Gratuito e aberto ao público mediante inscrição prévia, o evento "Reforma Tributária 2026 – Impactos Estratégicos, Fiscais, Jurídicos e Financeiros para Empresas" reunirá especialistas para debater os principais reflexos das mudanças na rotina das organizações.

Com programação das 14h às 17h30, a iniciativa é voltada para empresários, gestores, profissionais das áreas financeira e tributária, além de empreendedores interessados em compreender os efeitos da reforma e se preparar para as novas exigências legais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link.

Segundo o contador, tributarista e sócio da Matriz Contábil, Paulo Marostica, o momento é decisivo para que as empresas compreendam os impactos da nova legislação e iniciem seus processos de adaptação.

"A reforma tributária vai muito além da mudança de impostos. Ela traz reflexos na gestão financeira, nos contratos, na formação de preços, no fluxo de caixa e nas estratégias das empresas. Por isso, é fundamental ampliar o debate e levar informações de qualidade para que empresários e gestores possam se preparar para esse novo cenário com mais segurança e competitividade", afirma.

A programação contará com palestras de especialistas da própria Matriz Contábil. Jéssica Sabino, gerente fiscal da empresa, abordará o tema "Reforma Tributária na Prática", enquanto Carolina Mariotto, gerente de BPO Financeiro, falará sobre os impactos das mudanças nas rotinas financeiras das empresas.

Um dos destaques do encontro será o painel especial "Perspectivas da Reforma Tributária para Empresas", que reunirá Paulo Marostica, o diretor jurídico da Matriz Contábil, Lucas Marostica, e os convidados Alexandre Rego e Charles Mayer, ambos advogados e ex-integrantes da Receita Federal do Brasil.

Para Paulo Marostica, a reforma tributária exigirá uma postura mais estratégica das organizações. "Estamos diante de uma mudança estrutural. As empresas que se anteciparem e entenderem como essas alterações impactam seus processos terão melhores condições de transformar desafios em oportunidades. O conhecimento será um diferencial importante neste período de transição", destaca.

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