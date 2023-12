Evento marca o encerramento do programa Jovens de Impacto

A- A+

O programa Jovens de Impacto, uma iniciativa do Sebrae e do laboratório de inovação social Verda, chega a sua etapa final amanhã (19), com a premiação dos melhores projetos selecionados desenvolvidos em escolas da Região Metropolitana do Recife. A cerimônia acontece às 13h, no auditório do Sebrae Pernambuco, no Recife.

Serão premiados os três primeiros colocados de 30 projetos selecionados em 30 instituições de ensino públicas espalhadas pelo Grande Recife, totalizando cerca de 6 mil alunos atendidos pelo projeto em 2023.

Ao longo do ano, estudantes do Ensino Fundamental 2 e Médio participaram de cinco encontros em formato híbrido, totalizando 12 horas de mentoria. Neste período, foi proposto um desafio para resolver uma problemática socioambiental presente na escola e arredores.

A problemática deve estar alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Depois de pronto, o trabalho das equipes foi avaliado por uma banca julgadora e o resultado será conhecido no evento de conclusão do programa.

“O Jovens de Impacto nada mais é do que uma jornada de aprendizagem que une princípios de liderança, atitude empreendedora e a cultura de paz dentro das escolas. Tanto os alunos, como a comunidade ao redor se envolvem no processo de criação das ações que vão gerar impacto positivo para todos e ajudar a mudar a realidade do entorno. A comunidade diz o que precisa e os jovens são capacitados para desenvolver soluções. Antes de passar por uma banca técnica, os projetos são avaliados pela própria comunidade e, depois, eles são prototipados dentro da comunidade”, explica Danilo Lopez, analista do Sebrae à frente da iniciativa.

Os projetos desenvolvidos pelos estudantes foram filmados e documentados e serão apresentados em vídeo durante a cerimônia de premiação. Além dos alunos, os professores das escolas participantes que auxiliaram as equipes competidoras também serão premiados.

Os participantes foram avaliados de forma qualitativa e quantitativa, tanto durante a fase de Impacthon (maratona de cocriação de soluções) quanto após a realização da intervenção. Foram observados critérios como compreensão da lógica de criação de um inovador social, autopercepção acerca de temas como colaboração, olhar crítico para os problemas da escola e da comunidade e compreensão e realização de ações de impacto social.

Em uma pesquisa feita com 329 jovens participantes desta edição do programa, 59,9% relataram que compreenderam o que é um projeto de impacto social e 42,8% disseram ser capazes de criar, planejar e executar ações que impactam a sociedade.

A sondagem também mostrou que 32,8% disseram que pretendem atuar na área de inovação social, 79,6% relataram ter experimentado o sentimento de colaboração ao longo da jornada e 66% disseram ter ativado o olhar crítico para as problemáticas sociais.

A evolução do Jovens de Impacto também pode ser traduzida em números. Em 2021, o programa chegou a oito escolas, atendendo 2.452 estudantes. Já em 2022, foram 15 instituições e 4.953 jovens atendidos e em 2023 a quantidade dobrou para 30 escolas, com 10.470 jovens impactados.

Para 2024, a meta do Sebrae e da Verda é chegar a 100 escolas pernambucanas do litoral ao sertão, ampliando a comunidade de lideranças jovens para impacto positivo.

