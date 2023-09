A- A+

REDE HOTELEIRA Evento marca o início das obras do hotel Motto By Hilton no Bairro do Recife Empreendimento deve ser entregue em 2025

Com a presença do prefeito do Recife, João Campos, da vice-prefeita, Isabella de Roldão, e do deputado federal Pedro Campos (PSB), ocorreu nesta terça-feira (12) a cerimônia de lançamento e início das obras do Motto By Hilton, projeto de R$ 30 milhões de investimento que será instalado no Bairro do Recife e prevê a geração de 250 empregos na região. O empreendimento é o primeiro hotel da rede Hilton no Nordeste e o segundo do Brasil, e a previsão de entrega é para 2025

A chegada do hotel de bandeira internacional é fruto de uma parceria entre a Revpar Incorporações, MUV Empreendimentos, Hilton e Atlantica Hotels, e reforça a posição da capital pernambucana como um polo facilitador para a movimentação de grandes negócios.

Em seu discurso, João citou empreendimentos como o Moinho Recife, o Hotel Marina e o centro de convenções, projetos de grupos de investidores que, juntos ao Motto By Hilton, irão consolidar de vez a retomada econômica do Bairro do Recife. Além disso, ele ressaltou a importância de promover o estímulo à atividade econômica, de forma a fortalecer todas as atividades da região.

“Hoje, há uma lei de incentivo municipal, conduzida pelo Recentro, tanto para a isenção de IPTU como para a isenção do ITBI para esse tipo de operação. O que lá atrás era 5% de ISS (Imposto Sobre Serviços), agora, para operação hoteleira é 2% de ISS. Então, toda a parte de benefício fiscal que cabia ao município dar, a gente deu na sua totalidade”, destacou o chefe do Executivo Municipal.

Em fase final de vendas, o projeto assinado por Juliano Dubeux e Metro Arquitetura, dispõe de apenas 9 unidades de um total de 132 disponíveis para venda. Os quartos serão equipados com um sistema de automação que pode ser operado por meio do aplicativo Hilton Honors, no smartphone. Com apenas alguns toques na tela do seu dispositivo, será possível controlar a televisão, ajustar o termostato, gerenciar a iluminação e acessar outros recursos convenientes.

Além disso, outros destaques do projeto são o Rooftop Pub, com uma vista panorâmica tanto do oceano quanto da bela bacia do Rio Capibaribe, e os hóspedes também podem desfrutar de um café boutique exclusivo, localizado no salão do hotel.

Na ocasião, Danilo Canuto, presidente da Revpar Incorporações Imobiliárias aproveitou a oportunidade para reforçar que a idealização do empreendimento surgiu por acreditar que o Recife Antigo “é a jóia de ouro da nossa região (Recife)”.

“Esse movimento de investimentos aqui na região, é um movimento sem volta. Hoje, a gente está vivendo um momento de esforço conjunto, do governo Municipal, Estadual e dos empresários. Estou muito satisfeito, a gente está 100% dentro do cronograma e eu sei que muitos outros projetos vão vir para agregar ao nosso bairro e ao futuro do Recife”, afirmou.

Também estiveram presentes no evento nomes como Joana Florência, secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife; o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur-PE), Eduardo Loyo; o sócio diretor da MUV Empreendimentos, João Domingos Azevedo; o representante da rede Hilton de hotéis no Brasil, Leonardo Lido; a coordenadora do Recentro, Ana Paula Vilaça; entre outros nomes.

