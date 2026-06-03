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Encontro Exclusivo para mulheres, evento no Recife debate impactos das decisões organizacionais Encontro é gratuito e tem vagas limitadas. Saiba como fazer inscrição

Os impactos das decisões organizacionais na segurança, no clima e na saúde no ambiente corporativo com foco no fortalecimento das lideranças femininas serão discutidos em evento gratuito promovido pelo Instituto Engenheiro Joaquim Correia nesta quinta-feira (4), no Recife.

A programação é exclusiva para mulheres e ocorre das 9h às 11h, na sede da Tecomat Engenharia, no bairro do Cordeiro. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser realizadas por meio de formulário.

O encontro integra o projeto “Gente que Cuida de Gente”, iniciativa que é desenvolvida mensalmente pela instituição com foco na formação e no fortalecimento de lideranças no ambiente organizacional.

A proposta da ação é estimular reflexões sobre como práticas de gestão, comunicação interna e modelos de liderança influenciam diretamente o bem-estar dos colaboradores e a construção de ambientes mais seguros e saudáveis.

A palestra será conduzida pela engenheira civil Luisa Carneiro e pela arquiteta Mirella Galhardo, que ocupam posições de liderança no setor da construção civil, com o apoio da psicóloga e advogada Juliana Mendes.



“A forma como uma empresa planeja, lidera, se comunica e conduz sua operação influencia diretamente a segurança, o clima e a saúde de quem está todos os dias fazendo o trabalho acontecer. Refletir sobre isso é entender que ambientes mais humanos também são ambientes mais seguros”, destaca a diretora de Ensino do Instituto Engenheiro Joaquim Correia, Juliana Rodrigues.

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