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TRIBUTAÇÃO Evento no Recife debate reforma tributária e cenário global para empresários BMS On The Road reúne especialistas e destaca desafios da transição até 2033 e impactos da geopolítica na economia brasileira

Empresários, juristas e especialistas em mercado se reuniram na noite de ontem para debater os impactos da reforma tributária e o cenário econômico e geopolítico global. O encontro foi proporcionado pelo evento BMS On The Road, realizado pelo Grupo BMS, no Hotel Luzeiros, bairro do Pina.

O objetivo foi ampliar a troca de conhecimento sobre os temas em pauta e desenvolver uma rede de contatos de um público seleto de líderes, abordando estratégias práticas para o período de transição do novo sistema tributário brasileiro.

A abertura foi do CEO do Grupo BMS, Rubens Tavares, que destacou o caráter prático da iniciativa. Segundo ele, a proposta é traduzir a reforma tributária para o empresariado de forma acessível, com foco em ações concretas.

“A estratégia é fazer reforma tributária sem juridiquês, sem tratar de artigo, mas mostrar o que fazer, como fazer e quando fazer”, afirmou, ao defender a construção de um roadmap que ajude empresas a se prepararem com antecedência. Ele ressaltou que quem se antecipa “não só sobrevive, mas tem vantagem competitiva em relação ao concorrente”.

O executivo também chamou atenção para a complexidade histórica do sistema brasileiro e para o desafio adicional que a transição impõe.

Ele lembrou que o país já lidera rankings de burocracia e que a convivência entre dois regimes tributários até 2033 tende a ampliar custos e dificuldades operacionais para as empresas.

Além da reforma, o evento trouxe uma análise do cenário internacional e seus reflexos na economia brasileira.

Tavares destacou que conflitos geopolíticos recentes já têm impacto direto nos preços e na inflação.

Ele citou a guerra entre Estados Unidos e Irã como exemplo de fator que altera a dinâmica global e pressiona custos no Brasil, especialmente em setores dependentes de importações, como diesel e fertilizantes, impactando diretamente no preço dos bens comercializados.

Especialistas

A programação incluiu ainda debates sobre proteção patrimonial e sucessão, com foco em estratégias para preservar negócios em meio a um ambiente que, segundo o CEO, combina crise institucional e instabilidade política.

Entre os palestrantes, o jornalista Lourival Sant’Anna, com 35 anos de experiência em cobertura nacional e internacional e atuação como analista da CNN Brasil, apresentou uma leitura sobre a nova ordem mundial e a influência de conflitos no Oriente Médio sobre a economia. Em sua exposição, destacou a importância das relações geopolíticas para a definição de preços, fluxos comerciais e estabilidade econômica.

Na área tributária, participaram a diretora de impostos para a América Latina e México da Vantiva, Juliana Zobaran, executiva com mais de duas décadas de experiência nas áreas fiscal, jurídica e corporativa; o gerente tributário da BMS, Cauê Azevedo, com mais de 12 anos de atuação no setor; e a advogada Gilda Almeida, especialista em Direito Tributário com formação no Brasil e nos Estados Unidos e ex-integrante da Receita Federal.

Os especialistas abordaram desde os impactos práticos da reforma até questões relacionadas à tributação do patrimônio e oportunidades fiscais.

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