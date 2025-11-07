A- A+

fórum Evento no Recife debate setor da construção civil em Pernambuco Fórum ocorrerá na próxima quarta-feira (12) no Auditório do RioMar Trade Center, no Pina

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promoverá a 2ª edição do Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec 2025). O encontro será realizado na próxima quarta-feira (12), no Auditório do RioMar Trade Center, no Pina, das 14h às 19h30.

O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, afirmou que o fórum é um catalisador para a modernização.

“Será uma oportunidade única para conhecer mais de perto as principais mudanças que o setor da construção vem passando ao longo do tempo. E elas incluem, principalmente, o processo construtivo cada vez mais industrializado e inovador. É esse o nosso grande propósito com a temática abordada no Ademitec, pois só pela inovação é possível otimizar o tempo, recursos e o crescimento do nosso setor como um todo”, explicou.

Promovido pelo Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Ademi-PE (Incontec), a programação reunirá especialistas, empresários e representantes do poder público para discutir a transformação da construção civil, com ênfase em produtividade, sustentabilidade e digitalização.

