Ambiental, Social e Governança Evento no Recife discute a relevância da liderança e da cultura para a evolução das práticas ESG Fórum ESG acontece das 8 às 13h, no cinema do Porto Digital

O primeiro Fórum ESG - Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos - seccional Pernambuco (ABRH-PE) vai acontecer na próxima segunda-feira (6), das 8 às 13h, no cinema do Porto Digital, no bairro do Recife.

Durante todo o evento, estarão reunidos profissionais e representantes do RH de diversas empresas do Estado, para compartilhar conteúdo sobre os três pilares do ESG - ambiental, social e governança - e discutir a importância da cultura e liderança para uma gestão sustentável.

Segundo um levantamento do Google Trends, até fevereiro do ano passado, as buscas pelo termo ESG cresceram 150% no Brasil, em comparação aos 12 meses anteriores.

"Apesar do elevado índice de busca e da pauta constante em debates empresariais, há uma dissonância entre os avanços do ESG, seja no nível de conscientização, das realizações ou até mesmo sobre o começar a construir uma jornada de transformação", enumera Moacy Freitas, presidente da ABRH-PE.

A abertura do evento, será feita com a apresentação do projeto social do Ária Social. Em seguida, terá início a Jornada ESG, com Catharina Machado, diretora de Pessoas e Sustentabilidade no Grupo Cornélio Brennand. Ela vai trazer a experiência pessoal de como foi implantar a jornada ESG no Grupo.

Ricardo Voltolini, diretor de Sustentabilidade da ABRH-Brasil, fundador e CEO da Ideia Sustentável e da Plataforma Liderança com Valores também marcará presença. Com o tema "Liderança sustentável, cultura e os desafios ESG", o papa do ESG, como é conhecido, trará um panorama do cenário ESG no Brasil. Ele é um dos primeiros consultores em sustentabilidade empresarial e ESG do Brasil.

Painéis

A partir do meio-dia, os painéis de cases se iniciam com representantes de quatro empresas representativas do Estado que serão mediados pela diretora de Gestão da ABRH PE, Márcia Gonçalves. Foram convidadas Maria Lúcia Dubeux, diretora de Gente, Gestão e Cultura na Moura Dubeux; Daniella Pessoa, gerente de estratégia Climática e Ambiental na M. Dias Branco; Catharina Machado, diretora de Pessoas e Sustentabilidade no Grupo Cornélio Brennand; e Mirna Morales, gerente corporativa de RH no Grupo Raymundo da Fonte. Elas vão abordar as experiências de cada organização na implementação de práticas ESG.

As inscrições podem ser feitas no link, e os preços variam de R$60 a R$180.





