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Setor empresarial Evento no Recife discute impactos da reforma tributária na gestão empresarial A segunda edição do Summit Reforma Tributária ocorrerá na próxima quinta-feira (26), no Novotel Recife Marina

A segunda edição do Summit Reforma Tributária, que ocorrerá na próxima quinta-feira (26), contará com palestras em formato mediado e reunirá especialistas com autoridade técnica, experiência prática e visão multidisciplinar. O evento, realizado no Novotel Recife Marina, foi estruturado para apresentar e discutir os principais desafios e oportunidades relacionados à governança e ao compliance diante do novo modelo tributário brasileiro.

O novo sistema promove uma ressignificação da lógica de controle, fiscalização, transparência e responsabilidade corporativa. O ambiente tributário passa a operar com maior integração de dados, rastreabilidade e fiscalização digital sofisticada, exigindo maturidade organizacional e estruturação interna das empresas.

Segundo o presidente da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), advogado especialista em direito tributário, sócio da TCA Advogados e idealizador do evento, Tiago Carneiro, o momento exige protagonismo empresarial.

“A reforma tributária não é apenas uma mudança de alíquotas. Estamos diante de uma reorganização estrutural que impacta governança, compliance e estratégia empresarial. O risco tributário hoje também é risco reputacional. Compliance não é custo, é blindagem estratégica”, afirmou.

De acordo com Carneiro, o evento integra o Movimento Consciência Tributária, iniciativa para elevar o nível do debate e preparar as empresas para o futuro. O Summit Reforma Tributária é voltado para empresários, executivos e líderes estratégicos.

“Na primeira edição, discutimos fundamentos e impactos macroeconômicos. Agora, a transição já começou, as regras estão sendo regulamentadas e muitas empresas ainda não iniciaram sua preparação interna. Precisamos levar essa discussão para dentro das organizações”, reforçou o presidente da ACP.

Discussões

Além do debate técnico, o foco desta edição é deslocar a discussão das alíquotas para a estrutura interna das empresas, com ênfase em controles robustos, revisão de processos e conformidade das informações desde a origem.

“A governança tributária passa a ocupar lugar central na estratégia dos negócios. Diante da fiscalização praticamente instantânea e do cruzamento massivo de dados, empresas que não estruturarem adequadamente seus processos estarão vulneráveis a autuações relevantes”, pontuou Tiago Carneiro.

A programação inclui abertura especial, sorteio de consultoria estratégica com foco em 2026 e o Happy Tax, momento exclusivo para aprofundar conexões.

“A nossa expectativa é gerar transformação real. Queremos que cada empresário saia com três decisões claras: revisar seus processos internos, mapear seus riscos tributários e inserir a governança tributária na agenda estratégica da empresa”, destacou Carneiro.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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