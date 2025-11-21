Evento no Recife reúne programação sobre IA, robótica e inovação

A- A+

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) do governo estadual anunciou a programação oficial do Movimenta Indústria PE 2025. O evento reunirá especialistas, gestores públicos, pesquisadores e empreendedores para debater o futuro da indústria pernambucana e será realizado na próxima terça-feira (25), no Centro de Avanço Tecnológico (C.A.T.) do Parqtel, na Várzea.

O encontro propõe uma discussão sobre as novas tecnologias que estão transformando processos produtivos, otimizando operações, ampliando a segurança, impulsionando a competitividade e abrindo novas oportunidades para trabalhadores e empresas.

“O Movimenta Indústria consolida o compromisso do Governo de Pernambuco em promover um ambiente industrial mais competitivo, inovador e conectado às tecnologias que já estão moldando o futuro. Nosso objetivo é aproximar empresas, pesquisadores e trabalhadores dessas transformações”, afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Para o diretor de Avanço Tecnológico, Obionor Nóbrega, a inteligência artificial e a robótica estão acelerando mudanças profundas no setor produtivo. “O evento será um espaço estratégico para a troca de conhecimento e para o fortalecimento da nova indústria que queremos construir no Estado”, destacou.

As inscrições são gratuitas e os interessados poderão fazê-las por meio do site.



