Evento online promove capacitação gratuita de análise de dados digitais; saiba como participar

Especializada em marketing digital, mídia programática, tecnologia e dados, a F5 School promove, nesta quarta-feira (11), às 17h, um webinar gratuito exclusivo para debater sobre Web Analytics e GA4, ferramentas consideradas essenciais para quem quer alavancar o seu negócio online.

O evento terá como convidado Gustavo Esteves. Além dele, o Head de Growth e Data Analytics da F5 Ads, Bruno Moura, também participará do encontro.

“Nosso objetivo é que ao fim do webinar, o participante possa ter uma compreensão aprofundada do comportamento dos usuários digitais. Também daremos dicas práticas para otimizar as estratégias de marketing”, apontou Bruno Moura.