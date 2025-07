A- A+

O diretor da GRS Incorporadora, Rafael Souza, visitou a Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (17). O arquiteto será um dos palestrantes do evento promovido pela Trinus, logo mais na sede da XP, às 18h30, em Boa Viagem, zona sul do Recife. No encontro, voltado à alta incorporação de Pernambuco, serão discutidos caminhos inovadores para a arquitetura no setor imobiliário. Rafael foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Com o tema “Repensando Arquitetura: Criando Produtos que Trazem Uma Nova Experiência para o Cliente”, a palestra será conduzida por Rafael Souza e Silvia de Castro, executiva regional da Trinus. A proposta central é provocar uma reflexão sobre o papel da arquitetura na geração de valor, no fortalecimento da identidade dos empreendimentos e na diferenciação estratégica no mercado atual.

O especialista em investimentos da XP, Rafael Oriá; o sócio fundador da Cabral Advogados, Eduardo Cabral; a fundadora da Naue Consultoria, Mariana Naue; o engenheiro civil e gerente da Expansão Housi NE, Gabriel Oliveira; e a sócia-diretora da Sercon Serviços Contábeis Ltda. Terezinha Carvalho, também participam do evento desta noite.

Abordagens

A programação está estruturada em cinco eixos: a arquitetura como ativo emocional; a valorização da identidade local e regional; a integração de tecnologias inovadoras; práticas sustentáveis alinhadas aos princípios ESG; e a construção de narrativas arquitetônicas que conectem propósito, memória e experiência.

“Iremos falar de compliance, governança e mostrar que hoje o nome da construção civil não é mais um metro quadrado, e sim gestão”, disse Rafael. “O evento é voltado para incorporadores e construtores do Recife, para que possamos mostrar as vantagens de ter uma boa gestão e de ter uma arquitetura voltada para a experiência”, complementou.

Experiência

Segundo Rafael Souza, a GRS Incorporadora planeja realizar uma série de investimentos em Pernambuco com projetos previstos tanto na Região Metropolitana do Recife quanto no Litoral Sul e no Agreste. Um dos destaques será o empreendimento na orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, onde a empresa adquiriu o que considera ser o último terreno desembaraçado à beira-mar.

“Vamos construir o prédio mais alto do Recife. Será um habitacional com foco hoteleiro, com 50 andares, 130 metros de altura e 230 unidades. O lançamento está previsto para janeiro de 2026”, afirmou.

O edifício terá, garante ele, diferenciais voltados à mobilidade e experiência do usuário, como cinco veículos elétricos da Volvo à disposição dos moradores e hóspedes.

“Não basta entregar a construção, é preciso entregar a experiência”, pontuou Rafael.

Ele também informou que a incorporadora inaugurou, nesta quinta-feira, um mini-resort na praia dos Carneiros, no Litoral Sul.

“Será o primeiro empreendimento da região a oferecer jet-skis compartilhados aos moradores. Nossa proposta é vender experiência”, disse.

Ainda este ano, a GRS deve lançar um novo projeto no interior do Estado. “Em outubro, vamos anunciar um empreendimento em Caruaru com 504 unidades. Será o primeiro da cidade com uma praia artificial e contará com beach club”, completou.

Veja também