EXPOSIÇÃO Evento reúne expositores do ramo de franquias no Recife Mais de 80 marcas do setor estarão presentes

A Expo Franquias Nordeste (EFN 2024) desembarca nos dias 21 e 23 de março no espaço de feiras do Shopping RioMar Recife. O evento é destinado a empreendedores e profissionais interessados pelo ramo de franquias e fornecimento, e receberá mais de 80 marcas do setor.

A exposição acontece das 14h às 21h, com expositores de diversos segmentos, como alimentação, casa e construção, entretenimento e lazer, hotelaria, saúde, beleza e bem-estar, entre outros.

O credenciamento é gratuito e está disponível para ser realizado no site.

Conforme os dados da entidade, o mercado de franquias movimentou mais de R$ 200 bilhões somente em 2023, e o número total de operações atingiu 195.862. No Nordeste, esse modelo de negócio faturou mais de R$ 34 bilhões, 9,4% a mais do que em 2022.

“Os números provam que o empreendedorismo continua em alta no Brasil e o franchising é um dos caminhos mais seguros e rápidos para quem deseja investir, ainda mais se for o primeiro negócio”, destacou o diretor regional da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Fernando Ribeiro.

Em paralelo a exposição, também será realizado o Franchising Talks e o Congresso de Franquias e Varejo Norte e Nordeste, organizado pela ABF.

Na programação de Talks, que também será gratuita para os participantes, temáticas que envolvem multicanalidade e experiência do cliente, lei de franquias na prática, como se tornar um franqueado de sucesso e estratégias digitais estão incluídas no debate.

Por outro lado, os interessados em participar do Congresso, que será realizado no teatro do centro comercial, precisam desembolsar R$ 150. Na ocasião, discussões sobre jurisprudência, desafios e oportunidades, tendências e inovações, serão colocados em pauta por advogados e empresários de franquias bem-sucedidas.

O evento tem como parceiros o Sebrae-PE e o Banco do Nordeste, além da Lancetur, MaranteExecutive, RedMedia e Revista Franquia & Oportunidades.

Casa Bauducco

