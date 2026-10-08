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empresas Evento reúne jovens de famílias empresárias para debater caminhos profissionais Encontro será realizado no dia 21 de outubro, no Nerd, no Porto Digital

Um encontro no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), no Porto Digital, no Recife, vai reunir jovens de famílias empresárias que estão começando a definir os caminhos profissionais. O evento, intitulado “Qual é a sua?”, ocorrerá no dia 21 de outubro, das 17h às 19h30.

A iniciativa faz parte do projeto Nova Geração, iniciativa da Cambridge Family Enterprise Group Regional Recife (CFEG-Recife). As inscrições estão abertas ao público-alvo do evento, composto de jovens entre 18 e 25 anos que fazem parte de famílias empresárias.

Com expectativa de reunir cerca de 40 participantes, a iniciativa foi criada para mostrar que existem diferentes possibilidades de trajetória, que não passam necessariamente pela empresa da família.

Para Gabi Fregapane, consultora associada da CFEG Recife e coordenadora do evento, a ideia é criar um ambiente em que os jovens possam falar sobre futuro sem transformar a conversa em uma orientação exclusivamente profissional.

“Não é só sobre qual curso eu vou fazer para entrar na empresa. É quem eu sou, o que eu quero?”, resume. A programação pretende abordar também experiências pessoais, hobbies, possibilidade de morar fora, escolhas profissionais e os desejos de cada participante.

Segundo Gabi Fregapane, a ideia é criar um ambiente em que os jovens possam falar sobre futuro sem transformar a conversa em uma orientação exclusivamente profissional - Divulgação/Cambridge

A participação jovem também está no centro da construção do evento. Ana Elis Bruneta Ferreira, 17 anos, integra a organização e destaca a falta de espaços voltados especificamente para a geração que quer empreender.

“É uma oportunidade muito massa, porque sempre tem muito evento relacionado a isso, mas normalmente é para adulto. Jovens não têm muito espaço”, afirma. Para ela, o encontro também será uma oportunidade de troca de experiências entre pessoas com interesses diferentes.

A programação terá dois convidados jovens, com trajetórias distintas. Segundo Leandro Farha, consultor associado na CFEG Brasil, a proposta é é colocar diante dos participantes situações reais e mostrar os diferentes caminhos possíveis.

“É uma maneira de tentar trazer para esse público essa clareza: o que é uma família empresária e quais são os caminhos que eles podem trilhar”, explica.

Durante o evento, Ana Elis e Leandro Farha coordenarão um talk com os convidados. Em seguida, os participantes serão divididos em grupos para uma dinâmica de interação, que será conduzida pela integrante do grupo Beatriz Coutinho Barbosa de Santos, 19 anos, junto com Gabi Fregapane.

Beatriz conta que se identifica com a proposta do projeto por acreditar que não existe uma única forma de participar da trajetória empresarial da família. “Você pode fazer parte um pouco, você pode ajudar e ter o seu próprio, você pode se jogar na empresa também. Está tudo bem, qualquer caminho que você escolher, contanto que você fique feliz”, afirma.

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