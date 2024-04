A- A+

Encontro Evento reúne micro e pequenas empresas, além do Poder Público, em um só lugar Com uma agenda voltada a questões como a Reforma Tributária, o encontro da Comicro segue até sábado (27)

Teve início nesta quinta-feira (25, o Encontro de Negócios promovido pela Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (COMICRO). Sob o tema central "Inovações que Impulsionam as Micro e Pequenas Empresas", o evento reuniu empreendedores e representantes do poder.

O presidente da COMICRO, José Tarcísio Silva, destacou a importância de debater questões cruciais para os micro e pequenos empresários brasileiros.

Entre os temas abordados, destacou-se a Reforma Tributária – que iniciou o seu processo de regulamentação esta semana no Congresso Nacional -, com ênfase no regime mais adequado para as pequenas empresas.

Presente na abertura, o secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, destacou a relevância do evento como um espaço de diálogo entre o governo e as instituições representativas do empreendedorismo brasileiro.

“A nossa presença aqui, representando o ministro Márcio França e o Governo Federal, é exatamente para dizer que é esse o diálogo do empreendedorismo no Brasil. O que se faz através das suas instituições representativas”, ressaltou o secretário.

O pernambucano também enfatizou o papel essencial das micro e pequenas empresas na economia nacional, lembrando as recentes iniciativas lançadas para fortalecer esse segmento, como o programa "Acredita", que visa facilitar o acesso ao crédito para empresas com faturamento de até 360 mil reais anuais.

O programa oferecerá linhas de crédito com taxas de juros mais acessíveis, proporcionando uma oportunidade de crescimento para as empresas e contribuindo para a geração de emprego e renda. Alencar ressaltou que as taxas de juros serão regulamentadas nos próximos dias, visando proporcionar condições mais favoráveis para o setor empresarial.

Já a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires, representando a governadora Raquel Lyra, enfatizou o compromisso do Estado em fomentar oportunidades relacionadas ao empreendedorismo.

Ela ressaltou a importância de ouvir as sugestões e críticas dos empreendedores, reafirmando o compromisso com a melhoria contínua das políticas públicas voltadas para o setor.

“A gente sabe que Pernambuco é um Estado de grande orientação empreendedora e estamos aqui não apenas para fornecer os nossos serviços, mas também para ouvir vocês. Tragam as sugestões de melhorias que nós podemos trazer enquanto empreende um negócio com o Estado”, pontuou a secretária. O evento segue até o próximo sábado (27) no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

