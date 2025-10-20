A- A+

Setor sucroenergético Datagro reúne empresários e lideranças políticas em evento sobre setor sucroenergético em São Paulo Na conferência, o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi um dos homenageados

A 25ª edição da Conferência Internacional sobre Açúcar e Etanol, promovida pela Datagro, reúne, em São Paulo, empresários e lideranças políticas para debater as perspectivas do setor sucroenergético e celebrar os 50 anos do Programa Nacional do Álcool (Proálcool). No primeiro dia de evento, nesta segunda-feira (20), diversas autoridades foram homenageadas pela atuação relevante, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

O encontro tem como destaque a análise da safra 2025/26 e as oportunidades que se abrem para o segmento em um cenário de transformações econômicas, regulatórias e tecnológicas. No evento, também são discutidos os caminhos para a transição energética, com foco no papel estratégico do Brasil na oferta de biocombustíveis de baixa intensidade de carbono.

Segundo o presidente da Datagro, Plinio Nastari, a conferência é um espaço para discutir o futuro e fazer o planejamento do setor. Também é um importante momento para reconhecer que o Brasil está na vanguarda da produção e dos instrumentos de regulação que direcionam o setor para o futuro.

“Quando o Proálcool foi criado, não se imaginava que o etanol iria ser essa potência ambiental, mas, ao longo desses anos todos, descobriu-se o seu grande valor e hoje ele se firma no mundo como grande elemento que traz esperança para o controle do risco climático. É um setor que tem oportunidades enormes ainda de desenvolvimento através de novos mercados, SAF, biobunker, bioplásticos, reforma para hidrogênio, e que trazem uma perspectiva enorme de desenvolvimento”, afirmou.

A programação é composta por 12 painéis divididos em dois dias. O primeiro dia de conferência conta com debates sobre a história e os pioneiros do setor, políticas públicas, o papel do RenovaBio, a evolução da tecnologia automotiva e as rotas de diversificação que envolvem bioeletricidade, biogás, etanol de segunda geração, integração cana-milho, captura de carbono e combustível sustentável de aviação.

Eduardo de Queiroz Monteiro foi um dos homenageados do segundo painel do evento. O Grupo EQM conta com três usinas: Cucaú, localizada no município de Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, com 135 anos de história; Utinga, em Rio Largo, Alagoas, com 131 anos; e Estivas, no Rio Grande do Norte, com 95 anos.

Ao chamar o empresário ao palco, Plinio Nastari mencionou que ele é um exemplo de eficiência, integridade e resiliência para o setor. Emocionado, Eduardo Monteiro fez referência à história do pai, o ex-ministro Armando Monteiro Filho, ao ser agraciado.

“Estou muito honrado, sobretudo, de ombrear essas homenagens com gente tão significativa e importante, pessoas que foram sempre referências na minha vida. Eu tenho que fazer uma justa referência a Armando Monteiro Filho, meu pai, mais conhecido como doutor Armandinho. Essa homenagem é, sobretudo, ao velho Armandinho. E o senhor, doutor Plinio, é um bem, um patrimônio imaterial do setor”, destacou.

O presidente do Grupo EQM também pontuou os desafios do setor.

“Nós não temos o direito de desanimar. Nós temos que seguir em frente, por maior que sejam os desafios que se apresentam, nós temos que acreditar e confiar e circunstancialmente estamos vivendo grandes desafios. Os preços não caíram, eles despencaram. E nós estamos obrigados a sobreviver em ambiente inóspito, em ar rarefeito e oferecer respostas a esses desafios”, disse.

