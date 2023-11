Evento tecnológico e virtual vai atualizar estudantes e profissionais de Tecnologia

A- A+

Profissionais e estudantes da área de tecnologia terão a chance de participar, gratuitamente, do TechZone 2023, evento tecnológico e virtual que acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro, realizado pela Jala University, Jalasoft e Fundación del Saber.

As inscrições gratuitas estão abertas e vão até esta sexta-feira (dia 1º), e podem ser feitas através do site.

Segundo a organização, o objetivo do TechZone é a transmissão de conhecimentos e experiências de especialistas da indústria tecnológica, para atualizar estudantes e profissionais da área em relação a inovações e tendências.

Com ênfase no desenvolvimento profissional, os participantes têm acesso às tendências da tecnologia aplicada a diversas áreas. Grandes especialistas internacionais da indústria de software vão compartilhar o que estão fazendo atualmente, falar de suas experiências e dividir seus conhecimentos em diversos temas, como desenvolvimento e arquitetura de software, análise de dados e inteligência artificial.

Vale avisar que o idioma oficial do evento é a língua espanhola.

“Será uma jornada de conhecimento muito rica. É uma oportunidade de estudantes e profissionais brasileiros participarem de um evento internacional de forma gratuita, expandindo sua rede profissional, com grandes palestrantes internacionais da área”, afirma a gerente nacional da Jala University, Tatiana Andrade.

Programação

No primeiro dia do evento, o gerente de engenharia que lidera equipes de renderização de vídeo na Microsoft, Oscar Antezana, fará palestra sobre “Técnicas de otimização de desenvolvimento de sofftware para um uso eficiente de energia”.

Em seguida, será a vez da líder de tecnologia da Motorola Solutions, Karen Arequipa Paniagua, falar sobre a “Indústria de software e a potência de produtos com inteligência artificial’. Para fechar o primeiro dia, a analista executiva de negócios Noelia Gomes fará uma “Análise de négocios: design thinking, prototipagem e experimentação”.

No dia 6, os desenvolvedores de software Diego Garcia e Mauricio Arce Torrez vão conversar sobre “Micro-Front Ends na Prática”, detalhando a implementação em situações reais.

Depois, será a vez do engenheiro de software sênior Ernesto Bascón Pantoja falar sobre “Cmajor em sintonia”, fazendo um passeio sobre as funcionalidades do Cmajor, uma linguagem de programação voltada para a criação de software de áudio portátil.

