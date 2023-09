Eventos movimentam pavilhão do Centro de Convenções em setembro

A- A+

O Centro de Convenções tem um calendário repleto de feiras programadas para este mês de setembro. Dentre elas, a Recifitness, feira fitness e de nutrição do Nordeste, realizada nos dias 2 e 3 de setembro, das 10h às 20h. Esta será a 8ª edição do evento, contando com aproximadamente 100 estandes, prevendo um impacto econômico estimado em cerca de R$ 5 milhões em negócios. Cerca de dez mil pessoas devem circular pelo evento ao longo dos dois dias.

Já entre os dias 13 a 16 de setembro, o pavilhão recebe a Autonor - Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste, um evento que tradicionalmente atrai caravanas de toda a região. Com entrada gratuita, essa feira é voltada para profissionais do setor automotivo, proprietários de oficinas de reparação automotiva e varejistas de peças, mas também é aberta aos consumidores finais.

O CEO do Consórcio CID Convenções, Cláudio Vasconcelos, diz que é um compromisso com a sociedade pernambucana atrair cada vez mais eventos de qualidade para a Região Metropolitana do Recife. “Estamos permanentemente em contato com os melhores produtores de shows e eventos locais e nacionais para apresentar o que há de melhor em entretenimento bem como em termos de eventos, feiras e convenções”, assegura.

Além das feiras, o Centro de Convenções aguarda uma programação que inclui apresentações musicais, encenações de teatro e convenções.

Veja também

