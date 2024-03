A- A+

negócios Ex-bilionário das criptomoedas, Sam Bankman-Fried deve pegar entre 40 e 50 anos de prisão Pedido dos promotores é menor do que os cem anos recomendados pelas diretrizes dos EUA, mas bem superior ao pedido de seis anos e meio da defesa do cofundador da FTX

O ex-bilionário das criptomoedas, Sam Bankman-Fried, deverá pegar entre 40 e 50 anos de prisão pelo seu papel no colapso da corretora FTX, no qual era cofundador, conforme pedido dos promotores. Ele foi condenado por fraude e conspiração nos EUA no caso que os promotores alegam ser "a maior fraude da década", envolvendo mais de 1 milhão de vítimas e perdas de mais de US$ 10 bilhões - entre elas, Gisele Bündchen e Tom Brady, que perderam mais de R$ 230 milhões após a quebra da empresa.

O pedido dos promotores é muito menor do que os 100 anos recomendados nas diretrizes de sentença criminal dos Estados Unidos, mas muito maior do que os seis anos e meio sugeridos por seus advogados.

Uma sentença que varie entre 40 a 50 anos é necessária para o "crime histórico", segundo os agentes. Eles também pedem uma sentença de US$ 11 bilhões contra ele.

"Em cada parte de seu negócio e a cada crime cometido, o réu demonstrou um desrespeito descarado pela lei", disseram os promotores no documento. "Ele entendia as regras, mas decidiu que elas não se aplicavam a ele."

O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, deve sentenciar o Bankman-Fried em 28 de março. Com uma disparidade tão grande entre as recomendações, a decisão do juiz pode ser um indicador para outros executivos de criptomoedas que deram golpe em investidores ou gerenciaram mal fundos de clientes.

Relembre o caso

Bankman-Fried foi condenado em novembro por um júri em Manhattan por sete acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração. Ele usou bilhões de dólares roubados de clientes da corretora de criptomoedas FTX para enriquecer, fazer investimentos especulativos e financiar contribuições ilegais de campanha na esperança de influenciar a política governamental relacionada ao mercado de criptomoedas.

Tudo isso antes que ambas as empresas entrassem em colapso e falência em 2022. Antes disso, a FTX chegou a valer cerca de US$ 32 bilhões.

Vários colegas próximos e amigos na FTX e Alameda testemunharam contra ele, alguns na esperança de uma sentença mais branda por seus próprios crimes admitidos. Inclusive, Mark Botnick, porta-voz de Bankman-Fried, disse que seus advogados apresentarão uma resposta ao memorando do governo na próxima semana.

Maiores fraudes da história

Os promotores argumentaram que Bankman-Fried fez mais de US$ 100 milhões em doações políticas ilegais para mais de 300 políticos e grupos políticos - a maior violação de leis de financiamento de campanhas já registrada. Ele gastou mais US$ 150 milhões para subornar autoridades do governo chinês, também um recorde por um indivíduo, disseram eles.

O documento judicial inclui um gráfico mostrando 13 pessoas condenadas por fraudes com perdas de US$ 100 milhões ou mais e argumenta que a maioria recebeu sentenças variando de 40 a 50 anos. Bernard Madoff teve a maior sentença, 150 anos, pelo maior esquema Ponzi da história dos EUA. Madoff morreu na prisão em 2021.

A fraude de Bankman-Fried pode ser classificada como a segunda maior, após o de Madoff, que teve perdas de US$ 13 bilhões, segundo o governo.

No mês passado, em um documento judicial, tentando abrandar a sentença, os advogados de defesa argumentaram que a imposição de uma pena de 100 anos seria "grotesca" e "bárbara". Eles disseram que essa cifra se baseava em uma afirmativa equivocada de que as ações de Bankman-Fried resultaram em uma perda de US$ 10 bilhões. Bankman-Fried está confinado desde agosto no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn.

