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CRISE NA NVIDIA Ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang é convocado a depor no senado dos EUA Presidente do Comitê Bancário afirma que suspeitas envolvendo o ex-CEO da empresa levantam preocupações sobre segurança nacional e proteção de tecnologias americanas

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O ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, foi chamado a prestar esclarecimentos perante parlamentares americanos sobre o escândalo envolvendo a empresa e suspeitas de espionagem chinesa.

O pedido foi confirmado nesta quinta-feira pelo senador republicano Tim Scott, presidente do Comitê Bancário do Senado, que também solicitou o depoimento do secretário de Comércio, Howard Lutnick.

"Os relatos recentes geram sérias preocupações sobre nossa segurança nacional e a proteção de tecnologias sensíveis dos Estados Unidos. Estou solicitando que o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, prestem depoimento perante o Comitê Bancário do Senado", escreveu Scott na rede social X.

Jensen Huang renunciou nesta quinta-feira aos cargos de presidente, diretor-executivo e integrante do conselho de administração da Nvidia, gigante americana do setor de inteligência artificial (IA). A saída, com efeito imediato, ocorre após a revelação de dois relacionamentos extraconjugais do executivo, um deles com uma empresária chinesa suspeita pelas autoridades americanas de espionagem para Pequim. Huang comandava a companhia desde sua fundação, em 1993.

O conselho de administração anunciou que Colette Kress, diretora financeira da Nvidia desde 2013, assumirá interinamente o cargo de presidente-executiva, acumulando as duas funções. A empresa informou que avaliará candidatos internos e externos para escolher um substituto definitivo.

A Nvidia também nomeou Harvey Jones, ex-presidente-executivo da empresa de software para design de chips Synopsys, como presidente do conselho de administração. Segundo o colegiado, as operações da companhia e o planejamento de desenvolvimento de produtos devem "continuem sem interrupções".

As ações da fabricante chegaram a cair 13% após o anúncio da saída de Huang, mas reduziram as perdas para cerca de 4%. Desde o início do escândalo, aproximadamente US$ 450 bilhões teriam evaporado do valor de mercado da empresa.

Colette Kress trabalha na Nvidia desde setembro de 2013, quando ingressou na companhia como vice-presidente executiva e diretora financeira. Antes disso, acumulou cerca de 25 anos de experiência em cargos financeiros de empresas de tecnologia, entre elas Cisco e Microsoft.

A executiva afirmou que pretende dar continuidade à estratégia da fabricante de chips e ao trabalho desenvolvido por Huang. A escolha de um novo presidente-executivo ficará a cargo do conselho de administração.

Reação de Trump

A saída de Huang deixa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem um de seus interlocutores informais mais próximos no setor de inteligência artificial. O republicano afirmou que o empresário deveria ser substituído por Tim Cook, ex-diretor-executivo da Apple.

"Agora que o diretor-executivo da Nvidia, JENSEN HUANG, que fez um trabalho fantástico, renunciou, só há um homem que pode ocupar seu lugar: TIM COOK, da Apple. Uma lenda substitui outra lenda!", escreveu Trump na rede Truth Social.

Questionado se Huang deveria ter renunciado, o presidente afirmou que a resposta dependeria de a empresária com quem ele se relacionou ser realmente uma espiã chinesa.

"Se a mulher era uma espiã, sim. Se a mulher não era uma espiã, talvez fosse diferente", disse Trump em entrevista ao comentarista esportivo Stephen A. Smith.

O presidente afirmou ainda ter conversado com o executivo e demonstrou solidariedade diante da repercussão do caso. "Falei com ele ontem. Ele está passando por um inferno. O que o faz se sentir pior é por sua esposa e sua família", disse. Trump acrescentou que tem certeza de que Huang "vai superar".

Dois relacionamentos

O escândalo começou a ganhar repercussão após Huang admitir ter mantido um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, executiva da empresa de centros de dados Megaspeed, sediada em Singapura. Segundo um memorando dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, a empresária, que não tem parentesco com o executivo apesar de compartilhar o sobrenome, seria agente do Ministério da Segurança do Estado da China. Pequim rejeita as acusações.

Na quarta-feira, o The New York Times revelou um segundo relacionamento atribuído ao executivo, desta vez com Kimberly Powell, vice-presidente de Assuntos de Saúde da Nvidia. Segundo o jornal, existem registros em vídeo que mostrariam os dois em atitudes amorosas.

A executiva, de 48 anos, é a principal representante pública da Nvidia nos esforços para ampliar o uso da tecnologia de chips da companhia nas áreas de ensino superior e assistência médica.

Em mensagem enviada aos funcionários da empresa, Huang reconheceu a infidelidade e pediu desculpas à família. "Não fui fiel à minha esposa", escreveu.

A Nvidia abriu uma investigação independente sobre o executivo após as primeiras revelações. O caso também mobilizou autoridades americanas e provocou repercussões no mercado financeiro.

Disputa com a China

A crise envolvendo Huang também trouxe novamente à tona sua influência nas decisões do governo americano sobre a exportação de semicondutores para a China. O executivo é uma das vozes mais influentes do setor e defende os modelos abertos de inteligência artificial, que podem ser reutilizados e modificados livremente, inclusive os desenvolvidos por empresas chinesas.

Ele se opõe a novas regulamentações que possam frear o avanço da tecnologia e a medidas que desacelerem seu desenvolvimento por razões de segurança, posição diferente da defendida recentemente por executivos como Dario Amodei, da Anthropic, Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk.

No fim de 2025, Trump autorizou a venda dos chips H200 da Nvidia para a China, mediante o repasse de 25% das receitas ao governo americano. A decisão ocorreu apesar das restrições à exportação dos componentes mais avançados, impostas em meio à disputa tecnológica entre Washington e Pequim.

A China acusou nesta quinta-feira o governo americano de utilizar as denúncias de espionagem para justificar o "bloqueio" imposto ao país no acesso aos chips mais avançados da Nvidia.

Singapura também informou nesta quinta-feira que proibiu, em fevereiro, o retorno de Alice Huang ao país. Segundo as autoridades, a empresária forneceu informações imprecisas aos investigadores sobre sua função na Megaspeed. O governo afirmou, no entanto, que ela não foi investigada por espionagem.

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