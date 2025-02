A- A+

TECNOLOGIA Ex-chefe de tecnologia da OpenAI lança startup para rivalizar com a criadora do ChatGPT Mira Murati se uniu a outros ex-funcionários da empresa de Sam Altman e diz que quer tornar IA mais acessível

Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI, uniu forças com vários executivos que trabalharam na criadora do ChatGPT para lançar uma nova startup de inteligência artificial. A empresa, chamada Thinking Machines Lab, focará no desenvolvimento de modelos e produtos de inteligência artificial que promovam uma maior “colaboração humano-IA” em diversas áreas de trabalho, segundo uma postagem no blog divulgada na terça-feira.

“Enquanto os sistemas atuais se destacam em programação e matemática, estamos criando uma IA que pode se adaptar ao espectro completo da expertise humana e possibilitar um uso mais amplo”, afirmou a empresa.

Outros executivos importantes na equipe de Murati incluem John Schulman, cofundador da OpenAI em 2015 e agora cientista-chefe da Thinking Machines Lab, e Barret Zoph, que foi vice-presidente de pesquisa da OpenAI e assumirá o cargo de CTO na nova startup. Murati também recrutou pesquisadores e engenheiros com experiência em concorrentes como Google, Meta, Mistral e Character AI.

Desde que Murati deixou a OpenAI em setembro, especula-se no Vale do Silício sobre o que sua empresa fará e quanto dinheiro ela levantará. Ela tem conversado com firmas de capital de risco sobre uma rodada de financiamento, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Nos últimos meses, ela estaria buscando cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões), segundo uma dessas fontes, que falou sob condição de anonimato para discutir conversas privadas. A empresa se recusou a comentar sobre planos de financiamento.

Lilian Weng, ex-vice-presidente de segurança da OpenAI, também se juntou à empresa. Dos quase 30 funcionários mencionados na postagem do blog, mais de uma dúzia já trabalhou na OpenAI, de acordo com seus perfis públicos no LinkedIn.

“Em vez de focar apenas na criação de sistemas de IA totalmente autônomos, estamos animados para construir sistemas multimodais que trabalhem colaborativamente com as pessoas”, disse a empresa, referindo-se a modelos de IA que operam em diferentes mídias, como texto, áudio e vídeo.

Embora a Thinking Machines Lab ainda não tenha lançado um produto ou modelo, afirma ter uma filosofia diferente de outras empresas de IA. A startup está promovendo uma abordagem em que pesquisadores e líderes de produto “co-projetam” os sistemas para torná-los “mais compreensíveis, personalizáveis e amplamente capazes”, de acordo com a postagem no blog.

A empresa, com sede em São Francisco, está desenvolvendo modelos projetados para se destacar em áreas como ciência e programação, com o objetivo de possibilitar novas descobertas revolucionárias nesses campos. A Thinking Machines Lab continua contratando talentos em áreas como aprendizado de máquina e gestão de pesquisa, conforme indicado em anúncios de emprego online.

A startup de Murati acrescentou que também planeja publicar regularmente artigos técnicos, pesquisas e códigos.

“Acreditamos que compartilhar nosso trabalho não apenas beneficiará o público, mas também aprimorará nossa própria cultura de pesquisa”, afirmou a empresa.

Engenheira nascida na Albânia e formada em Dartmouth, Murati ingressou na OpenAI em 2018 e foi nomeada CTO em 2022. Durante sua passagem pela empresa, supervisionou lançamentos importantes, como o popular chatbot ChatGPT e o modo de voz avançado, um recurso que permite interação quase em tempo real com o produto. Ela também gerenciou a equipe técnica da OpenAI.

Após a breve destituição do CEO da OpenAI, Sam Altman, pelo conselho no final de 2023, sob a alegação de que ele não havia sido “suficientemente transparente”, Murati foi nomeada CEO interina. No entanto, rapidamente se juntou a um grupo de executivos da OpenAI que pressionaram pelo retorno de Altman.

No ano seguinte ao retorno de Altman, a OpenAI enfrentou uma onda de saídas de alto nível, incluindo Murati e outros líderes que partiram para lançar suas próprias startups de IA.

Em junho, por exemplo, o cofundador da OpenAI e ex-cientista-chefe Ilya Sutskever revelou a Safe Superintelligence, um laboratório de pesquisa focado no desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial seguro e poderoso.

Segundo a Bloomberg, Sutskever agora busca levantar mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões)para sua startup, avaliada em mais de US$ 30 bilhões (R$ 171 bilhões).

