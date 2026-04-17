Ex-cunhada de Maduro deixa a presidência do Banco Central do país
Tesouro dos Estados Unidos determinou avaliações contra o BCV em 2019, o que isolou a Venezuela do sistema financeiro internacional
A ex-cunhada do presidente deposto Nicolás Maduro pediu a demissão da presidência do Banco Central da Venezuela, depois que o governo dos Estados Unidos flexibilizou as avaliações contra a instituição, anunciou na quinta-feira (16) a presidente Delcy Rodríguez.
O Tesouro dos Estados Unidos determinou avaliações contra o Banco Central (BCV) em 2019, o que isolou a Venezuela do sistema financeiro internacional
A medida também impediu a capacidade do Estado de administrar divisões, essencial para uma economia com uma elevada taxa de dolarização informal.
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"Recebi uma comunicação da licenciada, a doutora Laura Guerra, e ela apresentou sua renúncia ao Banco Central da Venezuela. Seguirá com outras atividades no âmbito do governo", disse a presidente interina.
Rodríguez assumiu o poder após a queda de Nicolás Maduro em uma operação militar americana no começo de janeiro. Desde então, ela governa sob a pressão de Washington, que afirma estar no comando do país e controlar o setor de petróleo.
Luis Pérez, que atuava como vice-presidente do BCV, assumirá a presidência da instituição.