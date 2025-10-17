A- A+

GESTÃO Ex-deputado Rodrigo Maia deixa Confederação das Instituições Financeiras e deve ir para o BTG Rodrigo Maia deixa o cargo da Confederação Nacional das Instituições Financeiras no próximo dia 31

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia está de saída da presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, conhecida como Fin.

De acordo com fontes, o ex-deputado está em tratativas para ir para o BTG Pactual.





Maia deixa o cargo no próximo dia 31. Ainda não há um nome escolhido para o posto. A diretora jurídica da Fin, Cristiane Coelho, vai assumir interinamente a presidência a partir de 1º de novembro.

"Durante sua gestão, Maia foi muito importante para reposicionar a representação institucional do setor financeiro no Brasil", comenta o presidente do conselho de Representantes da Fin, Mario Leão, que é presidente do Santander. "Sob sua liderança, a Fin ampliou seu escopo de atuação e passou a refletir melhor a diversidade do setor", ressalta o comunicado.

