Justiça

Ex-diretor do BC é um dos principais alvos de ataques nas redes sociais no caso Master

Renato Gomes estava à frente da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução da instituição quando o banco foi liquidado

Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato GomesDiretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ex-diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central Renato Gomes foi um dos principais alvos dos ataques feitos nas redes sociais a autoridades e instituições envolvidas com a liquidação do Banco Master pouco antes da virada do ano.

O mandato de Gomes terminou em 31 de dezembro. Ele se manifestou contra a compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB) e defendia a intervenção no banco. O BC decretou a liquidação do Master em novembro.

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) identificou um volume atípico de postagens em redes sociais, no final de dezembro, e analisa se o movimento é um ataque coordenado ao BC.

A ofensiva utilizou contas conhecidas por promover celebridades para questionar a credibilidade de órgãos como o Banco Central e a própria Febraban em relação à operação de liquidação do Master e que está sob o escrutínio do Tribunal de Contas da União (TCU).

