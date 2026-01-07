Ex-diretor do BC é um dos principais alvos de ataques nas redes sociais no caso Master
Renato Gomes estava à frente da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução da instituição quando o banco foi liquidado
O ex-diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central Renato Gomes foi um dos principais alvos dos ataques feitos nas redes sociais a autoridades e instituições envolvidas com a liquidação do Banco Master pouco antes da virada do ano.
O mandato de Gomes terminou em 31 de dezembro. Ele se manifestou contra a compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB) e defendia a intervenção no banco. O BC decretou a liquidação do Master em novembro.
Leia também
A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) identificou um volume atípico de postagens em redes sociais, no final de dezembro, e analisa se o movimento é um ataque coordenado ao BC.
A ofensiva utilizou contas conhecidas por promover celebridades para questionar a credibilidade de órgãos como o Banco Central e a própria Febraban em relação à operação de liquidação do Master e que está sob o escrutínio do Tribunal de Contas da União (TCU).