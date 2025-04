Ex-ENBPar, Luis Fernando Paroli toma posse na PPSA em ano de concurso e maior leilão

A- A+

O executivo Luis Fernando Paroli, ex-presidente da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), assume nesta terça-feira, 1º de abril, a presidência da PPSA (Pré-Sal Petróleo), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia.



Ele terá o desafio de realizar o maior leilão da história da estatal e o seu primeiro concurso público.

Paroli tem mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas e passou pelo grupo Light, atuou como diretor da Cemig e da Eletrobras/Furnas Centrais Elétricas, além de fazer parte de diversos Conselhos de Administração do setor elétrico.

Ele chega à PPSA no ano em que a empresa vai realizar o maior leilão de petróleo da União, com a comercialização de 75,5 milhões de barris, e fará ainda o 1º Leilão de Gás Natural da União, comercializando o gás pela primeira vez na saída do Sistema de Escoamento. Este ano será marcado também pela realização do 1º Concurso Público da PPSA.



A empresa, que hoje conta com 71 profissionais, receberá outros 100 a partir do final do ano.

A mudança exigirá uma estruturação na dinâmica do trabalho e a expansão do escritório para alocar os novos empregados.

"Os estudos mostram que a produção da União terá um crescimento progressivo até o final da década. É preciso continuar estruturando a empresa para esta expansão. Vamos trabalhar para que a empresa esteja preparada para este novo salto. É uma empresa consolidada, de grande credibilidade e que certamente terá sucesso nesta próxima etapa, que será marcada por grande volume de arrecadação para a União e, consequentemente, para a sociedade brasileira", afirmou Paroli em nota.



Veja também